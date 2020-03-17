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Беларусь выполняет рекомендации ВОЗ и держит ситуацию с коронавирусом под контролем

17.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Беларусь выполняет рекомендации ВОЗ и держит ситуацию с коронавирусом под контролем
Беларусь в полном объеме выполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения касательно противодействия распространению коронавируса. Ситуация с этим заболеванием в стране остается контролируемой. Об этом заявил  министр здравоохранения Владимир Караник.

Отвечая на вопрос, выполнила ли Беларусь рекомендации, которые получала от ВОЗ, министр сказал: «Более чем кто другой».

По его словам, ВОЗ подготовила официальное заявление по этому поводу, в ближайшее время оно будет распространено в СМИ. «ВОЗ пишет, что полностью поддерживает наши усилия и считает их наиболее эффективными, что закрытие границ не является эффективной мерой», — отметил Владимир Караник.

Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Беларуси на данный момент остается контролируемой, никакого всплеска заболеваемости нет. «За прошедшие сутки ни одного нового случая не было зафиксировано, и часть пациентов дополнительно готовится к выписке, так как у них получены первые отрицательные тесты», — уточнил глава Минздрава.

Что касается дополнительных мер, то сейчас эта тема обсуждается, в скором времени они будут приняты. «Это будут меры, направленные на недопущение завоза. Мы понимаем, что у наших соседей ситуация не очень хорошая, поэтому мы дополнительно минимизируем риски завоза к нам», — пояснил Владимир Караник.

По информации БелТА

 
 
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> Беларусь в полном объеме выполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения касательно противодействия распространению коронавируса. Ситуация с...
 
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