В горе и радости. Вредные установки, которые мешают расстаться с абьюзером

Источник материала: Аргументы и факты

Почему женщины живут с абьюзерами? Причин тому много, и одна из них — вредные нормы и клише, которые помогают жертве оправдать своего мучителя или убедить себя в том, что ее жизнь нормальная, а местами даже счастливая. Какие установки стоит забыть раз и навсегда, "АиФ" узнал из новой книги популярной писательницы и специалиста по вопросу межличностных отношений Патрисии Эванс «Бунт удобной жены. Как построить отношения, в которых вас ценят».

Мама плохому научит

Взгляд на мир и восприятие жертвы обусловлены условиями в ее родной семье, ее культурой и взаимоотношениями. Весь накопленный опыт влияет на то, как она воспринимает происходящее с ней. Прежде всего нужно сказать о том, что в силу определенных условий жертва считает, что партнер ведет себя по отношению к ней рационально. Такое «программирование» начинается еще в раннем детстве. Кто из нас не слышал фразу: «Не стоит плакать» или нечто в этом роде. Но даже если родители не разрешают взять еще одну конфетку и ребенок плачет, его ведь можно утешить, сказав: «Я понимаю, что тебе хочется еще, но нельзя есть сладкое постоянно». Так ваше чадо научится осознавать свою печаль и сожалеть о потерях, находя поддержку в сочувствии мамы и папы, вместо того чтобы верить, что иррациональное «Не стоит плакать» рационально, реально и логично. Женщина с раннего детства учится не доверять своим чувствам и не признавать вербальной агрессии. Любая вербальная агрессия иррациональна.

На образ мышления жертвы влияют не только детские впечатления, но и повседневные акты агрессии со стороны ее партнера. Как следствие, она не только лишается способности распознать агрессию, но может и никогда в жизни не задаться вопросом: «Подвергаюсь ли я вербальной агрессии?» Многие люди даже не знают, что это такое — вербальная агрессия. Обычно для них это оказывается совершенно новой концепцией. Когда что-то не имеет названия и его, как кажется, не видят другие, это воспринимается как нечто нереальное.

И еще один важный фактор — культурная среда, в которой росла жертва. У всех народов существуют традиции, и из поколения в поколение передаются мудрые изречения. Это часть нашего культурного наследия. К сожалению, в обществе также бытуют вредные нормы и способы выражения полуправды. Многие из них превратились в клише, которые наносят реальный вред жертве.

Вредные нормы и клише

1. «Ответственность несут оба». Если жертва верит в это, то предполагает, что она в какой-то степени виновна в своей эмоциональной боли.

2. «Любовь все преодолевает». Руководствуясь подобной установкой, жертва легко может прийти к мысли, что если она будет сильнее любить и принимать своего партнера таким, какой он есть, то все будет хорошо.

3. «Ты можешь подняться над всем недостойным». Иначе говоря, жертва может подумать, что чем сильнее она будет, тем легче ей будет преодолеть свою боль.

4. «Радуйся, что у тебя есть крыша над головой». Это вредное клише убеждает жертву — «Ты ожидаешь слишком многого и должна радоваться тому, что у тебя есть».

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5. «Не можешь сказать что-то приятное о человеке, не говори ничего». Принимая на веру данное утверждение, жертва может считать, что было бы нелояльно, неуважительно или слишком грубо рассказывать другим о беспокоящем ее поведении партнера.

6. «Женщина должна отдавать немного больше, чем мужчина». Если жертва руководствуется этой установкой, она может полагать, что должна прикладывать больше усилий для понимания своего партнера и больше с ним делиться, чтобы он ее понял.

7. «Будь вежлива к людям, и люди будут к тебе вежливы». Если жертва верит в это, она может полагать, что партнер кричит на нее, потому что она была невежлива по отношению к нему или не смогла объяснить, что действительно имела в виду.

8. «Не воспринимай все слишком серьезно». Данное клише убеждает жертву, что если она станет проще относиться к тому, что на нее кричат, то ей не будет так плохо.

9. «Продолжай попытки». С такой установкой жертва может полагать, что еще о чем-то не подумала или не попыталась как следует понять партнера или сделать так, чтобы он ее понял.

10. «Никогда не сдавайся». Эти словам могут заставить жертву думать, что, оставив попытки достичь взаимопонимания, она потерпит неудачу и поражение.

11. «Нужно принимать людей такими, какие они есть». Эти слова как бы говорят, что жертва должна соглашаться с поведением партнера и понимать его.

12. «Никто не говорил, что жизнь будет легкой». Жертва может считать, что трудности — это обычное дело и ее отношения не более проблематичны, чем у других людей.

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13. «В горе и радости». Поверив в слова этой брачной клятвы, можно решить, что за худшими событиями обязательно последуют лучшие времена.

14. «Пусть говорит что хочет, лишь бы руки не распускал». Если жертва верит в это, она может полагать, что не должна испытывать боль от любых слов своего мучителя.

15. «Не судите, да не судимы будете». Жертва может не отличать допустимое поведение от недопустимого, полагая, что критиковать поступки партнера — это значит чрезмерно осуждать его.

16. «Люди не всегда имеют в виду то, что говорят». Благодаря этой фразе жертва может полагать, что, как бы ей ни было плохо, он не хотел ее ранить, а значит, она не должна испытывать такие ощущения.