|
Президент собирает совещание по эпидситуации. Все ждут сенсации
19.03.2020 10:38 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент собирает совещание по эпидситуации, сообщает телеграмм-канал Пул Первого.
Пригласили эпидемиологов и вирусологов. Цель - выслушать все мнения и оценить обстановку.
Журналисты, конечно же, ждут экспертного мнения: на фото министр здравоохранения Владимир Караник даёт блиц-интервью ОНТ
(обновляется)
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by