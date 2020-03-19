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Президент собирает совещание по эпидситуации. Все ждут сенсации

19.03.2020 10:38 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент собирает совещание по эпидситуации, сообщает телеграмм-канал Пул Первого.

Президент собирает совещание по эпидситуации. Все ждут сенсации

Пригласили эпидемиологов и вирусологов. Цель - выслушать все мнения и оценить обстановку.

Президент собирает совещание по эпидситуации. Все ждут сенсации

Журналисты, конечно же, ждут экспертного мнения: на фото министр здравоохранения Владимир Караник даёт блиц-интервью ОНТ

(обновляется)

 
 
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  Президент собирает совещание по эпидситуации, сообщает телеграмм-канал Пул Первого. Пригласили эпидемиологов и вирусологов. Цель - выслушать все мнения и...
 
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