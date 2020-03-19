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Теперь медвыписку или справку в детской поликлинике Пинска можно заказать через Viber
19.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Связавшись со специалистами по номеру 8-029-156-07-93 в Viber, родители могут оставить свою заявку на оформление выписки из медицинских документов или справки, а также получить другую консультацию.
В заявке обязательно необходимо указать:
В администрации детской поликлиники обратили внимание родителей, на временные ограничения приема детей с повышенной температурой тела в зданиях поликлиник. В таком случае необходимо вызывать врача на дом!
Данные меры в организации приема в детской поликлинике приняты согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 296 от 16.03.2020 г.
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