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Теперь медвыписку или справку в детской поликлинике Пинска можно заказать через Viber

19.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Теперь медвыписку или справку в детской поликлинике Пинска можно заказать через Viber
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в администрации филиала «Детская поликлиника», теперь детская поликлиника организовала консультирование родителей в мессенджере Viber.

Связавшись со специалистами по номеру 8-029-156-07-93 в Viber, родители могут оставить свою заявку на оформление выписки из медицинских документов или справки, а также получить другую консультацию.

В заявке обязательно необходимо указать:

  •        фамилию, имя и отчество ребенка (полностью);
  •        дату рождения ребенка;
  •        адрес проживания;
  •        цель выдачи документа;
  •        контактные данные для связи с родителями: телефон или  E-mail.

В администрации детской поликлиники обратили внимание родителей, на временные ограничения приема детей с повышенной температурой тела в зданиях поликлиник. В таком случае необходимо вызывать врача на дом!

Данные меры в организации приема в детской поликлинике приняты согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 296 от 16.03.2020 г.

 
 
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в администрации филиала «Детская поликлиника», теперь детская поликлиника организовала консультирование родителей в...
 
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