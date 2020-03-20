Топ-7 заблуждений в лечении полости рта

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Стоит сказать правду, никто не любит лечиться у стоматолога. Но никто особо не задумывается, что у зубных врачей к пациентам тоже могут быть претензии. Ведь им ежедневно приходится сталкиваться с одними и теми же их предрассудками.

Если у вас болит зуб, то лучше его сразу вырвать

Конечно, зубов же у нас много, — целых тридцать два. Но не все понимают, что удаление одного зуба всегда сказывается на состоянии его соседей и зубов-антагонистов. Оно портит не только улыбку, но и пищеварение, состояние височно-нижнечелюстного сустава и т.д. Запускается целая цепочка нарушений.

Зубную боль надо поскорее заглушить таблетками и полосканиями, авось всё и пройдет само

Да, можно, но… Боль — это сигнал организма: проблема, нужна помощь. А вы просто «отключаете» сигнал. А помощи как не было, так и нет. Нужно устранить причину воспаления, а не убирать симптомы. Иначе болезне-творный процесс возобновится с новой силой. А обезболивающие средства нужны для того, чтобы помочь организму восстановиться после врачебного вмешательства.

Отправляясь к зубному врачу, не стоит чистить зубы — сойдет и так

Советуем перед приемом обязательно чистить зубы. Во-первых, вероятность развития инфекции после лечения значительно меньше. Во-вторых, плохая гигиена полости рта является относительным противопоказанием для постановки пломб из фотополимеров.

Садясь в кресло, немедленно требуйте у стоматолога обезболивающий укол

Это требование слышишь всё чаще и чаще. Однако обезболивающее необходимо не всегда. Чтобы вылечить банальный кариес и поставить пломбу, вводить в организм сильнодействующие вещества не стоит. XXI век — век аллергий. Нельзя наивно надеяться, что тебя это не коснется. Анестезию надо делать при наличии показаний. Если нужно, врач сам ее предложит.

Если у вас кариес, посоветуйте врачу «замазать дырочку» без сверления

Вылечить кариес невозможно, не удалив пораженную инфицированную ткань бормашиной. Иначе под «прикрытием» пломбы инфекция будет распространяться дальше еще более бурно.

Иногда чистку зубов можно заменить яблоком или жвачкой

Твердое яблоко или морковка прекрасно поможет, но никак не заменит утреннюю или вечернюю чистку зубов. Жевательная резинка лишь увеличивает слюновыделение и дезодорирует. Использовать ее можно лишь в течение 10 минут после еды, иначе разовьется гастрит.

Лучше чистить зубы тем, что рекламируют по телевизору

Однозначного ответа нет. Выбор средств для гигиены полости рта — это индивидуальный вопрос. Пробуйте, обсуждайте с вашим лечащим врачом. Главное — чистить тщательно и регулярно.

Ольга ДРОЗД,

врач стоматолог-

терапевт Несвижской ЦРБ.