Около 10 тысяч детей с аутизмом проживает в Беларуси

Источник материала: Полесская правда



Ежегодно 2 апреля проводится Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

Как отметила в беседе с корреспондентом pinsknews.by директор центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Пинского района Инесса Омелящик, этот день существует для того, чтобы у людей была возможность понять, принять и помочь тем, кто беззащитен перед окружающим миром. Ведь необыкновенные, ранимые, тонкие, люди с аутизмом часто закрываются даже от самых близких.

Аутизм у ребенка – это не приговор. Никто не знает, почему возникает это заболевание. Мало кто может объяснить, что ощущает ребенок при контактах с внешним миром. Но точно известно одно: при правильном уходе, коррекции раннего аутизма, занятиях и поддержке родителей и педагогов дети могут вести нормальную жизнь, обучаться, работать и быть счастливыми. Всемирный день информирования о проблеме аутизма позволяет развеять мифы и предрассудки о таких детях, дать больше объективной информации, объединить усилия родителей, специалистов и людей, не безразличных к чужим проблемам. По данным экспертов, в Беларуси проживает около 10 тысяч детей с аутизмом.

В настоящее время становится все более понятным, что детский аутизм не является проблемой только детского возраста. Трудности коммуникации и особенности положения в социуме меняют форму, но не уходят с годами, а помощь и поддержка должны сопровождать человека, страдающего аутизмом, всю жизнь.

В банке данных детей с особенностями психофизического развития на учете состоит 10 детей с аутизмом. Все они обучаются – в учреждениях общего среднего образования, в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Инесса Омелящик описала успешный опыт инклюзии школьника из Пинского района:

– В Пинковичской средней школе имени Якуба Коласа обучается Василий Селюжицкий. После выпуска из детского сада обучался на дому в течение 3 лет. Затем для него было организовано комбинированное обучение, которое предполагает обучение на дому и в школе. Василий совместно с педагогом и мамой Ириной Алексеевной активно участвовал в мероприятиях, которые проводились на уровне района. Неоднократно был победителем инклюзивных фестивалей детского творчества «Шаг навстречу», выставок детских работ. С 6 класса Василию было рекомендовано обучение в средней школе в классе интегрированного обучения и воспитания с сопровождающим педагогом. Сопровождающий педагог (или тьютор) помогает Василию общаться со сверстниками, налаживать коммуникации, обучает взаимодействию в социуме, прививает навыки поведения, развивает творческие способности. Именно тьютор раскрыл талант у Василия к изобразительному творчеству: рисованию, лепке.

«Перспектива у детей есть всегда. Главное, понять их внутренний мир, чем они живут, как мыслят, и помочь им жить в мире обычных людей», подытожила Инесса Омелящик.

Кстати, сегодня в рамках проведения Всемирного дня распространения информации по проблеме аутизма по телефону 37-55-66 специалисты филиала “Межрайонный психоневрологический диспансер” проведут консультирование всех желающих по проблеме аутизма.

Состоятся также горячие линии по телефонам:

37-38-72 (с 10.00 до 12.00) на вопросы ответит Светлана Александровна Ермоленко, врач-валеолог, зав. отделом общественного здоровья Пинского зонального ЦГиЭ;

(с 10.00 до 12.00) на вопросы ответит врач-валеолог, зав. отделом общественного здоровья Пинского зонального ЦГиЭ; 37-55-66 (с 12.00 до 15.00) консультацию можно получить у Татьяны Петровны Мокей, психолога филиала «Межрайонный психоневрологический диспансер».