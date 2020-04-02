ВОЗ может изменить рекомендацию в отношении медицинских масок

Источник материала: Tut.by

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация может пересмотреть свои рекомендации относительно медицинских масок. Об этом сообщает Центр новостей ООН.



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Как пояснил глава Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время остается в силе рекомендация носить маски только в тех случаях, когда человек болен или ухаживает за больным. Однако в последние дни сразу несколько научных журналов опубликовали статьи о том, что у значительного процента заразившихся болезнь протекает бессимптомно, но при этом они заражают других. То есть, считая себя здоровым, человек разгуливает без маски и разносит инфекцию. По данным СМИ, власти ряда стран рассматривают возможность запретить населению выходить на улицу без маски.

— Это новый вирус. Мы все время обновляем свои рекомендации по мере того, как пополняются наши знания, — пояснил Тедрос.

Сейчас вопрос рекомендаций, связанных с масками, изучается, и эксперты ВОЗ примут решение, опираясь на научные факты, добавил он.