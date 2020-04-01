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Рекорд – 900 тестов за сутки. Посмотрите, как в Беларуси проводят анализы на COVID-19
01.04.2020 08:32 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
За этими окнами подтверждается (либо наоборот) диагноз COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь находятся лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.
Яна Шипко, корреспондент:
Всего за полчаса, что мы провели у крыльца, больше десятка машин медпомощи доставили пробы. Рекорд здесь – 900 тестов за сутки. И хотя вход сюда строго воспрещен, сотрудники лаборатории согласились сделать для нас несколько кадров, на которых видна их напряженная работа.
Тут, кстати, находятся штаммы той самой Эболы и других вирусов, гулявших на планете последние десятилетия. Так что врасплох наших микробиологов застать невозможно. Недаром сохранившейся еще с советского времени четко отлаженной системе сейчас позавидовали во многих странах.
Александр Петкевич, заведующий отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Вот сейчас перепрофилируют ту или иную больницу. Поверьте, это все давно было прописано: в какую больницу, когда, на каком этапе мы начнем перепрофилировать.
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За этими окнами подтверждается (либо наоборот) диагноз COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь находятся лаборатории РНПЦ эпидемиологии и...
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