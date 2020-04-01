Рекорд – 900 тестов за сутки. Посмотрите, как в Беларуси проводят анализы на COVID-19

Источник материала: Виртуальный Брест

За этими окнами подтверждается (либо наоборот) диагноз COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь находятся лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.





Яна Шипко, корреспондент:

Сейчас доступ сюда строго ограничен, в первую очередь ради безопасности самих специалистов. Они, кстати, в эти дни задействовали все силы и перешли на круглосуточную работу.

Всего за полчаса, что мы провели у крыльца, больше десятка машин медпомощи доставили пробы. Рекорд здесь – 900 тестов за сутки. И хотя вход сюда строго воспрещен, сотрудники лаборатории согласились сделать для нас несколько кадров, на которых видна их напряженная работа.













Тут, кстати, находятся штаммы той самой Эболы и других вирусов, гулявших на планете последние десятилетия. Так что врасплох наших микробиологов застать невозможно. Недаром сохранившейся еще с советского времени четко отлаженной системе сейчас позавидовали во многих странах.





Александр Петкевич, заведующий отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Инфекции были вчера, есть сегодня и будут завтра и послезавтра. Работа по контролю инфекций не должна быть кампанией, это должна быть система. Вот такая система у нас создана. Мы сохранили лабораторный потенциал и мы сохранили санитарно-эпидемиологическую службу, которых нет во многих странах, и они имеют сегодня проблему.

Вот сейчас перепрофилируют ту или иную больницу. Поверьте, это все давно было прописано: в какую больницу, когда, на каком этапе мы начнем перепрофилировать.







