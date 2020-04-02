В Беларуси для медиков будут печатать средства защиты на 3D-принтерах

Источник материала: Полесская правда



Белорусские инженеры нашли способ, который поможет врачам защититься от COVID-19. Разработчики просят поддержать их инициативу, сообщили в пресс-службе местного социального фонда «Добра».

«Белорусские инженеры присоединяются к мировому движению, чтобы обезопасить наших врачей от COVID-19: поставлена цель на 3D-принтерах по всей стране в течение недели напечатать для больниц Минска и областных центров более 1,5 тыс. специальных многоразовых щитков, с которыми другие средства защиты работают эффективнее. Но чтобы все получилось, к движению должны присоединиться другие люди и бизнес. И дело не в деньгах. Материалы для первой партии купит фонд «Добра» и подписанты Глобального Договора ООН в Беларуси, но вопрос в технических мощностях остается открытым», — сообщают в местном социальном фонде.

Инициатива печатать щитки принадлежит минскому хакерспейсу — мастерской, где в будни делают роботов, дроны, программируют и разрабатывают разные технические проекты. Участники расспросили знакомых врачей, как можно помочь, после чего занялись печатью специальных щитков, которые чаще всего используют во время интубаций доктора по всему миру. Команда инженеров разработала модель щитка для 3D-принтера и запустила пробное производство.

«Мы создали чат в Telegram, куда добавили докторов. Показали, что можем сделать, и запросы стали поступать от больниц в огромном количестве. Сейчас понимаем, что своими силами не справимся, поэтому готовы поделиться моделью со всеми, у кого есть 3D-принтер или лазерные станки ЧПУ. Также можем дать материалы. Наша цель — нарастить мощности (один щиток печатается около 1,5 часа), чтобы помощь пришла врачам своевременно», — объясняют инициаторы.

Первые подобные щитки уже доставлены в несколько больниц Минска и тестируются врачами.

Местный социальный фонд «Добра» был зарегистрирован в 2017 году. Одна из главных целей — привлечь и объединить финансовые, интеллектуальные и организационные ресурсы и другие возможности белорусских и иностранных компаний для увеличения социальных инвестиций, инноваций, развития социального предпринимательства в стране.