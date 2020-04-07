Более 40 предприятий Брестской области наладили пошив многоразовых повязок для лица

Источник материала: Виртуальный Брест

Более 40 предприятий Брестской области организовали массовый пошив многоразовых повязок для лица, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики облисполкома.





Средства индивидуальной защиты производят как крупные предприятия "Беллегпрома", так и небольшие швейные фирмы. Один из основных производителей этой необходимой в условиях пандемии продукции - Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, где в сутки выпускают около 40 тыс. масок. Помимо собственного производства предприятие задействовало около 20 частных фирм из Бреста, Барановичей и Гродно, обеспечив их давальческим сырьем. На следующей неделе ОАО планирует увеличить объемы производства многоразовых повязок из хлопка до 70 тыс. штук.

Крупный заказ по линии Минздрава и "Фармации" выполняет компания "Соло-Пинск", специализирующаяся на пошиве одежды для занятий спортом и активного отдыха. Частное предприятие привлекло по субподряду более 20 швейных фирм в Бресте и Пинске. Все вместе за сутки они производят 50-55 тыс. масок и планируют довести их количество до 80 тыс. К инициативе также присоединилось пинское ОАО "Полесье", брестская швейная компания "Панда" и другие предприятия.

"В основном вся продукция реализуется на территории области. Брестское РУП "Фармация" на апрель подала заявку на 1,5 млн многоразовых повязок для лица. Чтобы удовлетворить эту потребность, планируем подключить к производству масок еще больше швейных фирм. Сегодня по этому поводу будем проводить совещание с районами в режиме видеоконференции", - отметил начальник отдела предпринимательства комитета экономики облисполкома Александр Малыха.