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В Гомельской области стартовал проект «Знания по безопасности с доставкой на дом»

08.04.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Совместный проект спасателей и областной организации Белорусского общества Красного Креста «Знания по безопасности с доставкой на дом» стартовал в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональном управлении МЧС.

В Гомельской области стартовал проект «Знания по безопасности с доставкой на дом»
Фото Гомельского областного управления МЧС

Работники МЧС и волонтеры Красного Креста решили объединить усилия и лишний раз напомнить пенсионерам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Отряды, адресно помогающие в эти дни пожилым людям, будут доставлять не только продукты и лекарства, но и полезную информацию — материалы с советами МЧС.

«Самой уязвимой категорией остаются люди преклонного возраста. Особенно одинокие и одиноко проживающие, которым требуется постоянное внимание и помощь. Об их пожарной безопасности нужно позаботиться нам: детям, родственникам и просто неравнодушным», — рассказали в областном управлении. Для пожилых граждан разработана специальная наглядно-изобразительная продукция с рекомендациями МЧС о безопасности в быту и на даче.

«К сожалению, от ЧС никто не застрахован, нужно быть готовым ко всему. А в случае с пожилыми людьми важно постоянно напоминать об элементарных правилах. Именно от таких простых вещей порой зависит их безопасность», — подчеркнули спасатели.

Белта

 
 
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Совместный проект спасателей и областной организации Белорусского общества Красного Креста "Знания по безопасности с доставкой на дом" стартовал в...
 
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