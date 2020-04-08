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Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь

08.04.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь
Миссия ВОЗ прибыла в  Беларусь вечером 7 апреля, сообщил официальный Telegram-канал Минздрава.

В состав делегации вошли три эксперта. Официальная работа миссии начнется сегодня, 8 апреля, и продолжится до субботы, 11 апреля.

Экспертам будет предоставлена возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи. Планируется, что специалисты посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей.

Делегация прибыла в Беларусь по приглашению главы белорусского государства.

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Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля
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