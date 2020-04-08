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Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь
08.04.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В состав делегации вошли три эксперта. Официальная работа миссии начнется сегодня, 8 апреля, и продолжится до субботы, 11 апреля.
Экспертам будет предоставлена возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи. Планируется, что специалисты посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей.
Делегация прибыла в Беларусь по приглашению главы белорусского государства.
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