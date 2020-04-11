Как получать пользу для здоровья, ничего не делая? 8 крутых лайфхаков

Поза льва
Это упражнение, пришедшее из йоги, довольно забавно выглядит, но его эффект превосходит ожидания. Всего несколько минут в день в позе льва – и вы не заметите, как перестанет болеть горло, а также уйдет напряжение в шейном отделе позвоночника, головные боли и даже, возможно, храп. И очень приятный бонус: благодаря активной работе мышцы лица постепенно подтягивается его контур и разглаживаются морщины. Как же правильно выполнять эту асану?
Исходное положение: встав на четвереньки, садимся на пятки, а руками упираемся в пол или коленки, причем пальцы должны быть напряжены и растопырены. Опускаем плечи, отводим их назад и стремимся сомкнуть лопатки. Широко раскрываем глаза, а подбородок слегка тянем вниз, к груди. Кстати, можно и просто стоять, сидеть или даже лежать в кровати, особенно при высокой температуре.
Техника выполнения: делаем глубокий вдох. На выдохе медленно высовываем язык, максимально вытягивая его вперед и вниз. Одновременно произносим звук «гха», напоминающий рычание льва. Мышцы горла, груди, живота и всего тела должны быть при этом напряжены. На выдохе задерживаем дыхание на 30 секунд при напряженном корне языка. Всего нужно сделать 3−4 подхода, между которыми спокойно подышать и расслабить мышцы.
Луковый дух
Если к вечеру ты чувствуешь, что заложен нос, поможет репчатый лук. Нет-нет, есть его не обязательно. Достаточно нарезать половинку очищенной луковицы и поставить около кровати. К запаху быстро привыкаешь, а вот дышать наутро будет намного легче.
Длинная дистанция
Много ли времени ты проводишь за компьютером? Если достаточно, обязательно сделай следующее. Проверь расстояние от глаз до монитора и убедись, что оно не меньше полуметра. А теперь внимание: отъезжай на стуле назад и ищи максимально удаленное положение, при котором нормально видишь экран и можешь работать или читать. Старайся каждый раз садиться так, чтобы эта дистанция была чуть больше привычной. Тогда глаза будут расслаблены, и постоянное напряжение не посадит зрение раньше времени.
За уши из болота
Помнишь, как спасался из безвыходных ситуаций барон Мюнхгаузен? Судя по его правдивым рассказам, однажды он вытянул себя за волосы из болота. Верить в эту историю не обязательно, а вот вытянуть себя из рутины и ежедневной усталости тебе вполне по силам. Только не за волосы, а за уши. Это простое упражнение применяют китайцы. Оно помогает сконцентрироваться, активизировать работу мозга, освежить ум, освободиться от усталости и головной боли. Есть еще и побочный эффект: блеск в глазах и нормализация работы почек.
Итак, что нужно делать? Сначала энергично потереть руки друг об дружку, чтобы ладони почувствовали тепло. Затем дотянуться через голову правой рукой до левого уха, а левой – до правого. Большим и указательным пальцами каждой руки захватываем верхний край уха. А теперь одновременно тянем кончики ушей вверх, от 10 до 20 таких потягиваний. Кстати, это же упражнение поможет, если не можешь уснуть.
Лишний вес влияет на твое самочувствие? Заведи себе простое правило: если захотелось есть, первым делом спроси себя, хочешь ли ты яблоко. Не конфету, кусок торта или бутерброд с колбасой, а именно яблоко. Если ответ отрицательный, организм тебя обманывает. На самом деле голода нет, а желание что-нибудь пожевать связано с чем-то другим. Это может быть жажда, стресс, интенсивный мыслительный процесс или, наоборот, скука и ничем не занятое время.
Ледяная скалка
Если к вечеру сильно устали или отекли ноги, можно взять обычную деревянную скалку и покатать ее стопами. Но лучше заранее положить в морозильник пластиковую бутылку с водой и как раз ее использовать вместо скалочки. Получается двойной эффект: массаж активных точек, расположенных на стопах, и контраст температур. Ногам станет заметно легче.
Мокрое лекарство
Если разболелась голова, первое, что нужно сделать, – выпить стакан воды. Даже если ты совершенно не чувствуешь жажды. Очень часто мы просто забываем пить в течение дня, отвлекаясь на десятки важных дел, а организм сигналит о нехватке влаги именно таким способом – головной болью.
Перезагрузка для глаз
От работы за компьютером часто возникает синдром сухого глаза. Обычно мы бежим в аптеку, чтобы купить капель с эффектом искусственной слезы. Но есть простой способ увлажнить поверхность глаза естественным образом. Сначала вспомни самое банальное упражнение: нужно поводить глазами влево-вправо, вверх-вниз. Не торопимся, перемещаем взгляд плавно и так, чтобы не было болевых ощущений в крайних точках. А вот теперь внимание: нужно закрыть глаза и сделать все то же самое вслепую. Всего должно быть восемь повторов. После этого открой глаза, свободно поморгай и прислушайся к ощущениям – ушло ли царапающее ощущение «песка», резь и сухость? Если нет, снова закрой глаза и повтори еще восемь раз.
Стой, но не останавливайся
Парадоксально, но это так: если приходится долго стоять на одном месте, например, в ожидании транспорта на остановке, то лучше опираться не на две ноги сразу, а переносить вес то на одну, то на другую ногу, слегка подсогнув второе колено. Нагрузка на позвоночник в этом случае получается более щадящей. Если при этом рядом есть поребрик или ступенька, можно поступить еще лучше: встать носочками на край, а пятки опускать вниз, слегка пружиня и мягко потягивая связки. Либо просто пройдись туда-сюда – это лучше, чем стоять неподвижно.
По материалам Интернет-источников