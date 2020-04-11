Как получать пользу для здоровья, ничего не делая? 8 крутых лайфхаков

Это упражнение, пришедшее из йоги, довольно забавно выглядит, но его эффект превосходит ожидания. Всего несколько минут в день в позе льва – и вы не заметите, как перестанет болеть горло, а также уйдет напряжение в шейном отделе позвоночника, головные боли и даже, возможно, храп. И очень приятный бонус: благодаря активной работе мышцы лица постепенно подтягивается его контур и разглаживаются морщины. Как же правильно выполнять эту асану?

Исходное положение: встав на четвереньки, садимся на пятки, а руками упираемся в пол или коленки, причем пальцы должны быть напряжены и растопырены. Опускаем плечи, отводим их назад и стремимся сомкнуть лопатки. Широко раскрываем глаза, а подбородок слегка тянем вниз, к груди. Кстати, можно и просто стоять, сидеть или даже лежать в кровати, особенно при высокой температуре.

Техника выполнения: делаем глубокий вдох. На выдохе медленно высовываем язык, максимально вытягивая его вперед и вниз. Одновременно произносим звук «гха», напоминающий рычание льва. Мышцы горла, груди, живота и всего тела должны быть при этом напряжены. На выдохе задерживаем дыхание на 30 секунд при напряженном корне языка. Всего нужно сделать 3−4 подхода, между которыми спокойно подышать и расслабить мышцы.