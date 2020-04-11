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5 самых полезных специй, чтобы добавлять в блюда

11.04.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

5 самых полезных специй, чтобы добавлять в блюда

Специи помогут сделать еду, приготовленную из полезных продуктов, ещё более полезной. К сожалению, роль приправ в кулинарии зачастую недооценивается. Однако они не только придают блюдам остроту, кислинку или пикантность, но также и усиливают полезные свойства продуктов, сообщает журнал Bazaar.

Тимьян

Листья тимьяна содержат в себе тинол. Он обладает антисептическими и противогрибковыми свойствами, укрепляет иммунитет, а также защищает организм от повреждений. Помимо этого, он содержит яблочную и уксусную кислоты, дубильные вещества, каротин, витамины В, С и флавоноиды. Всё это оказывает положительный эффект на организм, стимулирует рост волос, а также питает кожу. К слову, эту специю можно добавлять как в чай, так и к мясным блюдам.

Гвоздика

Эта специя в народной медицине считается лечебной, поскольку обладает бактерицидным и противогрибковым свойством. В своём составе она содержит витамины А, С, Е, К, почти все витамины группы В, а также омега-3 и 6, железо, магний и марганец. Гвоздику можно добавлять в глинтвейн, чай и кофе. Также её можно использовать при приготовлении мясных блюд.

Корица

Положительное влияние корица оказывает почти на все процессы в организме: от работы печени и почек до роста волос. Приправа богата калием, марганцем, железом, медью, селеном и цинком, витаминами А, B1, B2, B9, С, Е, К. Добавлять корицу можно в выпечку, каши, мясные блюда.

Чёрный перец 

Черный перец богат витаминами и минералами. В нём содержатся витамины А, С, Е, К, РР, витамины группы В, фолиевая и пантотеновая кислоты, кальций, цинк, медь, железо, калий, селен, марганец и фтор. Перец обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Специя нормализует кровяное давление и стимулирует иммунитет. Добавлять чёрный перец можно во множество блюд, будь то кофе или даже чай.

Имбирь

Имбирь содержит в себе большое количество магния. Он помогает выводить токсины из организма. Во время простуды имбирь снимает заложенность носа, а также активизирует иммунитет из-за высокого содержания витаминов С и В в своём составе. Добавляйте имбирь в выпечку, мясные, овощные блюда, а также в чай, соки или смузи.

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Специи помогут сделать еду, приготовленную из полезных продуктов, ещё более полезной. К сожалению, роль приправ в кулинарии зачастую...
 
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