Специалисты Министерства здравоохранения продолжают отвечать на наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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По итогам стрима Министра здравоохранения Владимира Караника (08.04.2020г.) были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси вопросы. Сегодня, во время очередного онлайн-включения специалисты Министерства здравоохранения ответили и на них.

Стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия»

Участники:

Заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан; Главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Людмила Кеда; Главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна Бурдь; Врач акушер-гинеколог, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО, руководитель проекта «Мама PRO» Диана Мардас.

В ближайшие дни запланирован стрим со специалистами Министерства образования Республики Беларусь, Министерства жилищно-комунального хозяйства Республики Беларусь, Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Заданные сегодня вопросы будут собраны и проанализированы. Ответы будут даны во время ближайшего стрима с представителями данных министерств и ведомств.