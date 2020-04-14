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Специалисты Министерства здравоохранения продолжают отвечать на наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19

14.04.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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По итогам стрима Министра здравоохранения Владимира Караника (08.04.2020г.) были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси вопросы. Сегодня, во время очередного онлайн-включения специалисты Министерства здравоохранения ответили и на них.

Стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия»

Участники:

  1. Заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан;
  2. Главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Людмила Кеда;
  3. Главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна Бурдь;
  4. Врач акушер-гинеколог, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО, руководитель проекта «Мама PRO» Диана Мардас.

В ближайшие дни запланирован стрим со специалистами Министерства образования Республики Беларусь, Министерства жилищно-комунального хозяйства Республики Беларусь, Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Заданные сегодня вопросы будут собраны и проанализированы. Ответы будут даны во время ближайшего стрима с представителями данных министерств и ведомств.


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По итогам стрима Министра здравоохранения Владимира Караника (08.04.2020г.) были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси вопросы....
 
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