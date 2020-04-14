Какую хлебопечку выбрать в 2020

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Нередко любители свежего хлеба покупают хлебопечку, чтобы получать качественный и вкусный продукт. В магазинах представлено множество хлебопечек от разных брендов и с разными техническими характеристиками.

Базовые параметры хлебопечек

Программы работы. Программы отличаются между собой временем замеса теста, длительностью выпекания и температурой. При выборе того или иного режима все параметры приготовления устанавливаются автоматически. 3-4 программы, такие как стандартная и ускоренная выпечка, пшеничный хлеб, практически всегда присутствуют в каждой модели. Наличие прочих режимов приготовления зависит в первую очередь от стоимости прибора. При выборе модели следует опираться на свои личные предпочтения, например, важно ли для вас наличие программы " бородинский хлеб " или " безглютеновая выпечка ", или вы уверены, что вам будет достаточно минимального набора программ.

" или " ", или вы уверены, что вам будет достаточно минимального набора программ. Функционал. Одна из востребованных опций — замес теста . Также функционал некоторых хлебопечек позволяет выбрать цвет корки , установить таймер , выбрать вес выпечки и воспользоваться функцией ускоренной выпечки .

. Также функционал некоторых хлебопечек позволяет , , и воспользоваться функцией . Конструкции. Рекомендуется обращать внимание на модели со стеклянной поверхностью на крышке. Это позволяет наблюдать за процессом готовки, не выключая устройство. Также стоит отдать предпочтение хлебопечкам, корпус которых выполнен из алюминия. Металл служит дольше пластика и отличается современным дизайном. Дополнительно некоторые хлебопечки оснащены диспенсером , что позволяет добавлять в тесто орешки, семечки или изюм.

, что позволяет добавлять в тесто орешки, семечки или изюм. Громкость работы. Пункт редко указывается разработчиками. Однако повышенная громкость работы может помешать сну, если готовка выпечки запланирована на ночное время. Уровень громкости можно посмотреть в документах, которые прилагаются к прибору. Также рекомендуется ознакомиться с отзывами покупателей. Оптимальный параметр шума — не выше 30 дБ.

Хлебопечки, которые популярны среди пользователей KUPI.TUT.BY в 2020

REDMOND RBM-1908

REDMOND RBM-1908 — хлебопечка подходит для пользователей, которые нечасто едят хлеб и не собираются готовить его каждый день. За один раз можно получить до 750 г выпечки. Модель обладает небольшими размерами и занимает минимум места на кухне. Вес прибора 3,3 кг, что дает возможность убирать без усилий устройство в шкаф и доставать при необходимости.

Помимо обычной выпечки функционал прибора позволяет готовить варенье, йогурты, молочные каши, блюда из тушеных овощей, коктейли, супы.

Рейтинг модели — 4,5 из 5.

Купить REDMOND RBM-1908 в белорусских интернет-магазинах можно от 229 до 249 рублей в этом сезоне.

REDMOND RBM-M1920

REDMOND RBM-M1920 — многофункциональная модель, которая оснащена 19 режимами работы. Прибор позволяет быстро приготовить не только свежий и мягкий хлеб с хрустящей корочкой, но и варенье, безглютеновую выпечку, кексы и т. д.

Ограниченный вес одной выпечки — 750 г.

Рейтинг модели — 4,5 из 5.

Купить REDMOND RBM-M1920 в интернет-магазинах Беларусь можно в среднем за 277 рублей.

Panasonic SD-2501WTS

Panasonic SD-2501WTS — универсальная хлебопечка, которая полюбилась пользователями за счет простоты использования, надежности и широкого функционала. Устройство позволяет приготовить выпечку весом до 1,250 г. Дополнительно пользователь может воспользоваться такими удобными опциями, как выбор цвета корочки, таймер, установление веса выпечки, диспенсер, замес теста, быстрая выпечка.

Рейтинг модели — 4,5 из 5.

Стоимость Panasonic SD-2501WTS начинается от 582 рубля в интернет-магазинах на KUPI.TUT.BY в этом сезоне

Gorenje BM910WII

Gorenje BM910WII — бюджетная и удобная в эксплуатации хлебопечка, идеально подходящая для ежедневного использования. Модель разработана для выпечки хлебобулочных изделий и йогурта. Единственный недостаток прибора — пластиковый корпус. Одно из преимуществ устройства — вес буханки может достигать до 900 г.

Рейтинг модели — 4,5 из 5.

Купить Gorenje BM910WII в интернет-магазинах на KUPI.TUT.BY можно от 288 рублей.

REDMOND RBM-M1911

REDMOND RBM-M1911 — недорогая и многофункциональная модель с ограничением веса выпечки до 1кг. Корпус металлический, что значительно увеличивает срок службы устройства. Для готовки доступны 19 режимов работы. Дополнительно в комплекте идет книга с рецептами, что позволяет добиваться идеальной консистенции и вкуса продуктов.

Рейтинг модели — 4,5 из 5.

Купить REDMOND RBM-M1911 можно от 268 рублей в интернет-магазинах на KUPI.TUT.BY

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