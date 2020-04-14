Какую хлебопечку выбрать в 2020

Нередко любители свежего хлеба покупают хлебопечку, чтобы получать качественный и вкусный продукт. В магазинах представлено множество хлебопечек от разных брендов и с разными техническими характеристиками.
Программы работы. Программы отличаются между собой временем замеса теста, длительностью выпекания и температурой. При выборе того или иного режима все параметры приготовления устанавливаются автоматически. 3-4 программы, такие как стандартная и ускоренная выпечка, пшеничный хлеб, практически всегда присутствуют в каждой модели. Наличие прочих режимов приготовления зависит в первую очередь от стоимости прибора. При выборе модели следует опираться на свои личные предпочтения, например, важно ли для вас наличие программы "бородинский хлеб" или "безглютеновая выпечка", или вы уверены, что вам будет достаточно минимального набора программ.
Конструкции. Рекомендуется обращать внимание на модели со стеклянной поверхностью на крышке. Это позволяет наблюдать за процессом готовки, не выключая устройство. Также стоит отдать предпочтение хлебопечкам, корпус которых выполнен из алюминия. Металл служит дольше пластика и отличается современным дизайном. Дополнительно некоторые хлебопечки оснащены диспенсером, что позволяет добавлять в тесто орешки, семечки или изюм.
Громкость работы. Пункт редко указывается разработчиками. Однако повышенная громкость работы может помешать сну, если готовка выпечки запланирована на ночное время. Уровень громкости можно посмотреть в документах, которые прилагаются к прибору. Также рекомендуется ознакомиться с отзывами покупателей. Оптимальный параметр шума — не выше 30 дБ.
REDMOND RBM-1908 — хлебопечка подходит для пользователей, которые нечасто едят хлеб и не собираются готовить его каждый день. За один раз можно получить до 750 г выпечки. Модель обладает небольшими размерами и занимает минимум места на кухне. Вес прибора 3,3 кг, что дает возможность убирать без усилий устройство в шкаф и доставать при необходимости.
Помимо обычной выпечки функционал прибора позволяет готовить варенье, йогурты, молочные каши, блюда из тушеных овощей, коктейли, супы.
REDMOND RBM-M1920 — многофункциональная модель, которая оснащена 19 режимами работы. Прибор позволяет быстро приготовить не только свежий и мягкий хлеб с хрустящей корочкой, но и варенье, безглютеновую выпечку, кексы и т. д.
Panasonic SD-2501WTS — универсальная хлебопечка, которая полюбилась пользователями за счет простоты использования, надежности и широкого функционала. Устройство позволяет приготовить выпечку весом до 1,250 г. Дополнительно пользователь может воспользоваться такими удобными опциями, как выбор цвета корочки, таймер, установление веса выпечки, диспенсер, замес теста, быстрая выпечка.
Gorenje BM910WII — бюджетная и удобная в эксплуатации хлебопечка, идеально подходящая для ежедневного использования. Модель разработана для выпечки хлебобулочных изделий и йогурта. Единственный недостаток прибора — пластиковый корпус. Одно из преимуществ устройства — вес буханки может достигать до 900 г.
REDMOND RBM-M1911 — недорогая и многофункциональная модель с ограничением веса выпечки до 1кг. Корпус металлический, что значительно увеличивает срок службы устройства. Для готовки доступны 19 режимов работы. Дополнительно в комплекте идет книга с рецептами, что позволяет добиваться идеальной консистенции и вкуса продуктов.