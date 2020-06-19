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Молодые доноры из Бреста рассказали, зачем они сдают кровь

19.06.2020 12:42 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня отмечают Всемирный день донора крови. Миссия этих благородных людей как нельзя актуальна: в условиях пандемии запасы крови начали истощаться.

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Медики призывают не обходить стороной проблему и помочь другим людям, сдав кровь. Мы встретились с молодыми донорами из Бреста.

Денис

Молодые доноры из Бреста рассказали, зачем они сдают кровь

Донором я стал чуть больше полугода назад. За этот период я уже 4 раза сдал кровь. Тип оплаты за донорство чередуется: первый раз ты сдаёшь безвозмездно, следующий возмездно. При безвозмездной сдаче получаешь около 24 рублей – на сок, шоколадку... Чтобы восстановиться, в общем. Во втором случае – последний раз получил 111 рублей.

Те, у кого есть определённые противопоказания, не могут быть донором. К тому же существует положенный перерыв в два месяца между сдачами.
Забор осуществляется либо по месту пребывания, когда кровь берут на выезде, либо уже на самой станции. Сдавал кровь и неделю назад, соблюдая все меры предосторожности. Быть донором плазмы не приходилось.

Ирина

Молодые доноры из Бреста рассказали, зачем они сдают кровь

Вот уже 5 лет я являюсь донором. Как и у многих, это случилось на первом курсе университета. Я была волонтером и решила попробовать стать донором. Сдавала кровь уже 9 раз. Забор осуществляла в университете и один раз на станции переливания.

Кровь точно не могут сдавать люди с весом менее 50-ти килограммов, люди, у которых низкий гемоглобин, а также те, кто недавно лечились или делали татуировку.

В условиях пандемии я тоже хотела сдать кровь, но приболела. Однако желание не пропало, поэтому я сделаю это в июле. Плазму не сдавала, но думала об этом. С другой стороны, её стоит сдавать каждые две недели, поэтому пока думаю. После донорства нужно есть мясо, рыбу, полезные продукты и обязательно выспаться.

Виталий

Молодые доноры из Бреста рассказали, зачем они сдают кровь

Я сдаю кровь уже три года, начиная с первого курса университета. За этот период, насколько я помню, сдал семь раз. Возмездная каждая чётная сдача. Если честно, я не помню сколько платят, нужно гуглить.

Если вы не знаете, подходите ли вы для донорства, то на станции переливания есть информация (от банального веса до серьёзных болезней). У меня как-то раз не получилось сдать кровь, потому что я сломал руку. Сдаю кровь в университете во время Дней донора и на станции переливания. Кровь сдавал недавно, плазму не приходилось. Было не особо страшно: все в бахилах, масках, соблюдается дистанция, везде антисептики – врачи следят за тем, обрабатываешь ли ты руки. Восстанавливаюсь относительно быстро. Нужны сон, вода, сладкое. И желательно без физических нагрузок.

Всю информацию о заборе донорской крови можно узнать на сайте Брестской областной станции переливания крови.

Если вы решили зарегистрироваться на кроводачу, не забудьте собрать все необходимые документы:

  • паспорт гражданина Республики Беларусь с наличием прописки или регистрации не менее 6 месяцев по указанному адресу или другой документ, удостоверяющий личность (вид на жительство, удостоверение беженца). Живущие в общежитии должны предоставить справку от коменданта (паспортиста) с указанием конкретной комнаты проживания (не менее 6 месяцев);
  • медицинская справка о состоянии здоровья, перенесенных заболеваниях, травмах, операциях (берется в поликлинике по месту жительства), предоставляется каждые полгода;
  • данные флюорографии – раз в год;
  • заключение врача-гинеколога (женщины) – раз в шесть месяцев;
  • военный билет (при первичном обращении);
  • фотографию 3х4 см (при первичном обращении)

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня отмечают Всемирный день донора крови. Миссия этих благородных людей как нельзя актуальна: в условиях пандемии запасы крови начали истощаться. Медики...
 
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