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14 декабря в Минске состоится юбилейная конференция «СТАРТАП ГОДА 2019»
02.12.2019 13:34 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
14 декабря 2019 года в Минске состоится юбилейная конференция «СТАРТАП ГОДА 2019». На главной сцене конференции пройдет презентация стартапов, отобранных по результатам конкурсов стартапов во всех регионах Беларуси.
Для авторов проектов конференция «СТАРТАП ГОДА» — это уникальная возможность заявить о своем проекте на большую аудиторию, получить экспертную оценку, найти партнеров и клиентов. Участников ждет эффективный бизнес-нетворкинг в формате speed dating и различные мастер-классы.
Для VIP участников в течение дня будет действовать лаундж зона, где соберется более 100 VIP гостей. Все онибудут представлены друг другу.
Конференция «СТАРТАП ГОДА» ежегодно собирает сотни ИТ-предпринимателей и десятки инвесторов. География участников весьма широка: Беларусь, Россия, США, Польша, Германия, Литва, Латвия и др. Это лучшее место для нетворкинга и получения актуальной информации о рынке ИТ, стартапах и инвестициях в этой сфере.
На площадках центра возникли многие белорусские стартапы, известные в мире. Среди них Maps.me, PandaDoc и другие.
Регистрация на сайте конференции:
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14 декабря 2019 года в Минске состоится юбилейная конференция «СТАРТАП ГОДА 2019». На главной сцене конференции пройдет презентация стартапов, отобранных по...
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