|
Россия создаст сплошное радиолокационное поле вдоль всех границ
02.12.2019 13:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Россия создаст вдоль своих границ сплошное радиолокационное поле. Оно позволит заранее фиксировать пуски крылатых ракет, полеты боевых самолетов и других воздушных целей. Об этом
Сейчас в России имеется радиолокационное поле, создаваемое РЛС типа «Воронеж» — оно позволяет отслеживать пуски только баллистических ракет, получая предупреждения о ракетном нападении.
Новая система будет включать загоризонтные станции типа «Контейнер», первая из них встала на дежурство 1 декабря. Дальность обнаружения «Контейнера» обеспечивается тем, что станция улавливает сигналы, отраженные от ионосферы.
По словам главного конструктора РЛС Михаила Петрова, «Контейнер» может обнаруживать самолеты со стелс-системами на расстоянии в 3000 км. При этом станция способна определять, какая конкретно цель перед ней — палубные истребители, бомбардировщики или крылатые ракеты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия создаст вдоль своих границ сплошное радиолокационное поле. Оно позволит заранее фиксировать пуски крылатых ракет, полеты боевых самолетов и других...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)