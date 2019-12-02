Samsung неожиданно рассекретила, когда выйдут ее новые «народные» смартфоны

Источник материала: IT.Tut.by

Samsung на одном из региональных YouTube-каналов рассекретила дату анонса новых «народных» смартфонов серии Galaxy A. Об этом пишет GSMArena.

Как ни странно, анонс смартфонов состоится не в следующем году, а в этом — 12 декабря. Предположим, что продажи начнутся в начале 2020 года. Скорее всего, производитель покажет Galaxy A51 и Galaxy A71. Не исключено, что дебютируют и Galaxy S10 Lite или Galaxy Note10 Lite, слухи о которых ходили раньше.

По информации инсайдера @OnLeaks, Galaxy A51 получит безрамочный экран на 6,5 дюйма с вырезом-каплей для фронтальной камеры, аккумулятор объемом в 4000 мАч, а также основную камеру (48 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 12 Мп) на задней стороне корпуса в форме продолговатого блока. Процессором выступит Exynos 9611.



Фото: @OnLeaks

Интересно, что аналогичный дизайн будет использоваться и в следующей флагманской линейке аппаратов Galaxy S11 . Похожим образом Samsung поступала и в прошлые годы, когда в более доступных смартфонах начала года «тизерила» устройства из высшей ценовой категории.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Samsung: