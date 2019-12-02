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Американский флот построит девять новых подлодок на 22 миллиарда долларов
03.12.2019 18:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
ВМС США заключили контракт на 22,2 миллиарда долларов — за эти деньги планируется построить девять дополнительных подводных лодок класса «Вирджиния». Об этом
Субмарины, которые будут построены по этому контракту, войдут в состав флота, как ожидается, между 2025 и 2029 годами.
По сравнению с более ранними версиями подлодок новые «Вирджинии» будут иметь большие размеры и расширенные боевые возможности. Водоизмещение субмарин составит 10 200 тонн.
Возможно, в контракт будет входить неназванное дополнительное оборудование для всех подлодок — в результате контракт может подорожать до 24 миллиардов долларов.
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ВМС США заключили контракт на 22,2 миллиарда долларов — за эти деньги планируется построить девять дополнительных подводных лодок класса «Вирджиния». Об этом...
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