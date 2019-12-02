Американский флот построит девять новых подлодок на 22 миллиарда долларов

Источник материала: IT.Tut.by

ВМС США заключили контракт на 22,2 миллиарда долларов — за эти деньги планируется построить девять дополнительных подводных лодок класса «Вирджиния». Об этом пишет military.com.



Фото: wikipedia.org

Субмарины, которые будут построены по этому контракту, войдут в состав флота, как ожидается, между 2025 и 2029 годами.

По сравнению с более ранними версиями подлодок новые «Вирджинии» будут иметь большие размеры и расширенные боевые возможности. Водоизмещение субмарин составит 10 200 тонн.

Возможно, в контракт будет входить неназванное дополнительное оборудование для всех подлодок — в результате контракт может подорожать до 24 миллиардов долларов.