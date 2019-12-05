Смешные и странные факты про секс в поисковых запросах белорусов

Источник материала: IT.Tut.by

Каждый год в топы поисковых систем выходят разные запросы. Но кое-что остается неизменным — тема 18+ всегда на вершине списка. Уберите несовершеннолетних от экрана — мы публикуем подборку десяти фактов о сексе в поисковых запросах белорусов. В этом нам помогли инструменты Google Trends и «Яндекс.Вордстат»



Фото: Charles PH / Unsplash

1. Если верить Google Trends, то самая высокая популярность видео для взрослых — в Могилевской области (100). За ней идет Гомельская (97), Минская (95), Гродненская (90), Витебская (88).

2. Согласно «Яндекс Вордстат», на слово «порно» по стране приходится около 8,4 миллиона поисковых запросов, а региональная популярность составляет 120%. Для сравнения — на «сериал» приходится 3,7 миллиона запросов в месяц, это 163%.

3. Доля Минска — почти 2,5 миллиона запросов на ролики для взрослых. Меньше всего искали видео 18+ в Октябрьском сельсовете — всего 146 запросов в месяц.

4. Google Trends утверждает, что запрос «порно 2019» показал рост в 3400%. Но были моменты, когда его обгоняли другие жанры. Так, «Король Лев» был во много раз популярнее с 21 по 27 июля (причем его чаще искали жители Гродненской и Брестской областей — уровень интереса составил 100).

5. Мини-сериал «Чернобыль» в 2019-м тоже во много раз превосходил интерес к порно, причем пик интереса пришелся на 2−8 июня. Еще один популярный тренд — «Т-34 фильм»: с 6 по 12 января интерес почти в пять раз превышал поиск видео для взрослых.

6. В месяц жители Беларуси вбивают в «Яндекс» более 120 тысяч запросов про любовь людей одного пола. Больше всего запросов в Google «гей-порно» — из Минской области. А согласно «Яндекс Вордстат», в месяц из Минска — около 40 тысяч таких запросов.

7. Чаще всего информацию про «пикап» и «соблазнение» по Google Trends искали в Гродно. «Яндекс Вордстат» утверждает, что из Беларуси каждый месяц исходит около 22 тысяч таких запросов, причем около 7 тысяч принадлежат жителям Минска.

8. «Что такое секс» ищут чаще всего в Минской (100 по Google Trends) и Брестской (88) областях. Но если сравнить это с запросом «что такое любовь», то белорусы ищут про любовь чаще — «секс» оценивается в среднем на 29, любовь на 45, причем последний запрос был безоговорочным лидером с 24 до 30 марта.

9. Эректильную дисфункцию в Google чаще искали в Минской области.

10. В «Яндексе» запрос «жена» чаще всего идет в связке со словом «хорошая». А вот муж — только в комплекте «муж и жена», на втором месте — «бывший муж». В Google чаще всего вбивали слово «жена» в контексте «жена Децла».