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Рождественскую елку подключили к электрическому угрю
06.12.2019 12:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Океанариум в Чаттануге (США) соединил рождественскую елку с аквариумом, в котором обитает электрический угорь. Яркость иллюминации украшений елки зависит от того, сколько электричества вырабатывает рыба для поиска добычи или во время стресса. Об этом
В природе электрические угри (Electrophorus electricus) обитают в реках Южной Америки. Вдоль вытянутого тела рыбы, которое достигает от 1 до 3 м., расположено множество специальных органов, которые вырабатывают электричество. Оно нужно рыбам для того, чтобы искать добычу, оглушать ее, а также бороться со своими естественными врагами — взрослые электрические угри могут генерировать разряд до 1 ампер, то есть оглушить лошадь.
Работники океанариума в Чаттануге (Теннесси, США) использовали эту особенность угрей для необычного аттракциона. Они соединили аквариум одного из электрических угрей, который содержится в зоопарке, с рождественской елкой. Чем больше разряд, который вырабатывает Мигель Уотсон (так назвали рыбу), тем ярче горят огни на этой елке.
Электричество для лампочек на елке вырабатывает не сама рыба — специальное устройство просто увеличивает напряжение в сети в зависимости от величины разряда угря. Тем не менее, если специалисты придумали бы способ напрямую запитать елку от рыбы, то он смог бы это делать — в природе угри могут генерировать разряды от 10 до 850 вольт.
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Океанариум в Чаттануге (США) соединил рождественскую елку с аквариумом, в котором обитает электрический угорь. Яркость иллюминации украшений елки зависит...
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