17-летний британец слишком быстро повернул голову и умер

Источник материала: IT.Tut.by

Бен Литтлвуд (Ben Littlewood) из английского города Дакинфилд скончался из-за того, что резко повернул голову. Об этом пишет издание The Mirror.



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Парню было 17 лет, он вел здоровый образ жизни. Однажды Бен вернулся из колледжа домой, чтобы присмотреть за маленькой сестрой, пока родители были на работе. Позже мама Бена по имени Вики рассказывала, что обнаружила на своем телефоне пропущенный звонок от сына. Женщина перезвонила ему, но парень не взял трубку. Вики забеспокоилась и поехала домой.

Она нашла сына лежащим на кухонном полу рядом с перевернутой собачьей миской и его двухлетней сестрой, которой он готовил чай. Вики предположила, что Бен мог споткнуться об миску и удариться головой. Подростка срочно госпитализировали и провели компьютерную томограмму. Впрочем, понять, что у молодого человека случился инсульт, у медиков получилось только на четвертый день после произошедшего.

Оказалось, что Бен слишком резко повернул голову и из-за этого произошел разрыв артерии — образовавшийся тромб попал в мозг. Спустя восемь дней после госпитализации Бен умер от ишемического инсульта.