«Миллионер» в TikTok. Как белорусский студент стал популярным в китайской соцсети

Источник материала: IT.Tut.by

«В Беларуси вообще немного блогеров: Влад Бумага, Дима Ермузевич, Юля Годунова… Ну и почти все, наверное», — перечисляет Влад Шудейко. Парню 17 лет, в этом году он окончил минскую школу и поступил учиться на экономиста. Если вы не слышали про Влада, в отличие от имен выше, зря: у него 1,1 миллиона подписчиков в TikTok (для сравнения: у Димы Ермузевича — 610 тысяч) и реальные соперники-белорусы по охвату у блогера разве что сам Влад Бумага со своими 1,8 миллиона фолловеров и Алексей Савко — с 4,3 миллиона. Мы встретились с парнем после его пар, чтобы узнать, как так получилось.

Как раскрутиться благодаря загадке

Если вы все еще думаете: «Что за ерунда этот TikTok?», — спешим расстроить: вы не в тренде. Китайское приложение-соцсеть вышло на рынок в конце 2016-го, но тогда, наверное, мало кто представлял, как оно выстрелит дальше. Суть проста: пользователи выкладывают короткие видео, а другие пользователи их смотрят, комментируют, лайкают. Короче, мини-YouTube, заточенный для смартфона. Приложение стабильно набирало популярность все три года — и вот сегодня оно на 1-м месте в разделе «Развлечения» белорусского App Store.

Влад объясняет, что вести блог он начал в инстаграме, а уже потом перенес свое творчество в TikTok.





— Если бы мне год назад сказали об этом приложении, я бы плохо о нем подумал, если честно. TikTok раньше не очень любил: казалось, что это какие-то совершенно дурацкие ролики: всякие липсинки и когда телефоном трясут.

— Теперь уже все изменилось, там много видео, которые интересно посмотреть, можно и посмеяться над ними, и залипнуть. Зайдешь на пять минут — выходишь через три часа. Сейчас это одно из моих любимых приложений.

Но Влад признается: «успех» в TikTok пришел к нему, по сути, случайно.

— Я по фану записал загадку с учительницей, и видео очень хорошо туда «залетело». Это было в мае, когда я уже оканчивал школу.

— А что за загадка?

— Ой, ну она нестандартная такая немного… Этот ролик еще всякие паблики потом к себе запостили… Люди начали подписываться на меня. Мы с учительницей решили их и дальше делать.

— Какие были ощущения, когда ты проснулся, а у тебя миллион подписчиков?

— Я уже был готов к этому. Вот когда подписчиков было мало, думал: миллион — это очень круто. А когда уже его получил, то ощущения обычные, как будто так и должно быть. Но очень приятно на самом деле.

«Просто делаю контент, который лайкнул бы сам»

В инстаграме Влад раньше в основном выкладывал свои каверы или как он просто исполняет известные песни. По словам блогера, раньше это было популярным способом раскрутиться: звезды делали перепост себе в профиль, а ты от этого набирал подписчиков. Так студент собрал свою начальную аудиторию.

— Я продолжаю развивать аккаунт в инстаграме, но больше все-таки упор делаю на TikTok. Если хочешь стать блогером сегодня, проще сделать это там, — уверен Влад. — Инстаграм — большая платформа, где огромная конкуренция, и развиваться от этого гораздо сложнее.





Интересно, что история блогера чем-то похожа на судьбу Димы Ермузевича . Но не совсем. Влад три года занимался в вокальной студии и даже планирует в следующем году выпустить сольный альбом. К записи пластинки студент планирует привлечь свою подругу Веронику, она тоже блогер. Парень познакомился с ней два года назад — просто увидел посты девушки в Instagram и предложил ей записать совместное музыкальное видео.

— Изначально мой контент был построен на пении, — вспоминает Влад. — Мне очень нравилось ходить на вокал, но в 11-м классе пришлось бросить: была учеба, репетиторы и все такое. Но петь я не перестаю, делаю это каждый день. Просто считаю, что уже достиг желаемого уровня в вокале.

— Можешь описать темы, на которые снимаешь сейчас?

— У меня нет определенной тематики. Я и про школу снимаю, и пою, и делаю какие-то просто смешные или социальные ролики — про отношения в том числе.

В общем, просто делаю контент, который сам бы лайкнул.

— Есть какие-то ролики, у которых много просмотров, а ты сам сидишь и думаешь: «Э-э-э, почему?!»

— Таких видосов очень много, на самом деле! (Cмеется.) Есть ролики по два, по три миллиона просмотров, а я вообще не понимаю, почему они зашли: мне кажется, они вообще ни о чем. А есть такие, которые мне очень нравятся, но они набирают мало.

Вот, например, видео собрало миллионы просмотров. Это сценка о том, что когда ты пробуешь открыть кабинет в школе и он закрыт, все начинают повторять то же самое.

— Еще вы с друзьями много снимаете на втором уровне Немиги, за галереей Савицкого…

— Да, это наше любимое место такое для съемок, потому что там нет людей и всегда можно спокойно сделать ролик. И там довольно красиво.

— А какие места в Минске у тебя любимые? Где тусуешься, время проводишь?

— Мне нравятся парк Победы и Немига. Но на Немиге очень много людей, которые меня узнают, и погулять не очень получается. А в парке зимой холодно, поэтому я там летом гуляю.

— То есть тебя прям на улицах узнают?

— Очень часто! Все благодаря TikTok: когда я выкладывал видео только в инстаграме, такого не было. Если это подростки лет 13−17, то они интересно реагируют: делают вид, что меня узнали, но типа незаметно. А на самом деле это очень видно! (Смеется.) Даже сейчас в метро было такое. Взрослые — особенно женщины с детьми — тоже подходят, когда мы с Раей гуляем, говорят: «О, вы Рая и Влад, мы вас смотрим». И девушки-военные, не знаю, как их правильно назвать. Это очень необычно! Но они ведут себя не так, как подростки, не просят сфоткаться — без фанатизма.

«Родители говорили: «Влад, уделяй больше времени инстаграму»

— Наверняка ты зарабатываешь благодаря своим соцсетям. Тот же Ермузевич говорил нам в интервью, что гонорары за пост могут быть от 200 долларов до нескольких тысяч. Это правда?

— Ни для кого не секрет, что блогеры зарабатывают. Есть известные бренды вроде "Яндекса" или каких-то приложений — они много платят, потому что… Я не знаю, почему они много платят, сам задаюсь этим вопросом! А если, допустим, надо прорекламировать чей-то личный аккаунт, то это будет стоить недорого.





Сейчас я сотрудничаю с агентством, они предлагают мне дать рекламу и говорят: «Это будет стоить столько-то». А я уже соглашаюсь или не соглашаюсь.

— Как это работает: блогер находит себе агентство или агентство пишет блогеру?

— Агентства сами ищут тех, кто набирает обороты, и пишут на почту, которая указана в шапке твоего профиля. Я начал сотрудничать с агентством в августе — по TikTok. В инстаграме мне пока пишут напрямую, хотя для него рекламу мне тоже иногда предлагают.

— Слушай, вот раньше жизненный выбор был попроще: окончил школу — пошел в универ — потом работать… Так все делали. Сейчас возможностей, кажется, больше. Тебе 17, а ты уже такой популярный блогер. Не было мыслей не идти за «вышкой»?

— Не всё же постоянно: популярность может когда-нибудь закончиться. А вот образование нужно всегда, независимо от того, блогер ты или нет. Должен быть запасной вариант — поэтому поступил на экономиста.

— Почему такая специальность?

— Потому что по баллам прошел. (Смеется.) Ну ладно, просто так получилось.

— Ну а какие предметы в школе нравились?

— Английский. Надо объяснять почему?

— Я вот и думала, как дойти до этого вопроса: у тебя в инстаграме описание, мол, «в 15 лет замутил с училкой». И ведь сейчас с Раей, которая снимается у тебя в блоге в роли преподавателя, вы действительно вместе. Как так вышло?

— Ну я, конечно, не в 15 лет замутил, это шутка. Она на самом деле была моей учительницей по английскому — направили на практику от университета. Мы сняли вместе ту самую загадку уже в мае, перед выпускным, а потом, когда я окончил школу, решили не сбавлять обороты и дальше снимали. Соответственно, часто виделись, потом вошли в эту роль и… стали встречаться. Просто проводили очень много времени вместе.





— Как твои родители относятся к такому хобби?

— Хорошо. Поначалу они не воспринимали всерьез TikTok, потому что не знали про эту платформу. Говорили мне: «Влад, уделяй больше времени инстаграму». Но я отвечал: «Нет, TikTok круче». В итоге я и там, и там.

Блиц! О предпочтениях

— Тима Белорусских или Макс Корж?

— Тима Белорусских. Мне больше заходят по стилю его песни.

— Фильм по Marvel или какой-нибудь арт-хаус?

— Первое.

— Инстаграм или TikTok?

— Или! Можно выбрать «или»? Для меня они оба на первом месте.





— Любимые эмодзи?

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