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В Китае через три года могут отказаться от зарубежных компьютеров и ПО

09.12.2019 10:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Правительство КНР распорядилось через три года полностью отказаться от использования в государственных учреждениях и общественных организациях компьютерного оборудования и программного обеспечения, созданных за пределами страны. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, пишет ТАСС.

В Китае через три года могут отказаться от зарубежных компьютеров и ПО
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

В первую очередь под замещение попадет техника таких американских компаний, как HP, Dell и Microsoft. Вместо них правительство планирует использовать технику китайской компании Lenovo.

По данным некоторых аналитиков, замене на отечественные эквиваленты подлежат более 20−30 млн электронных устройств. Замещение будет происходить постепенно: так, за 2020 год планируется заменить порядка 30% компьютеров иностранного производства, в 2021 году — около 50%, а в 2022-м — оставшиеся 20%.

Как отмечает издание, эта мера является частью большой правительственной кампании, нацеленной на развитие отечественных компьютерных технологий и ослабление зависимости от иностранных, в том числе на фоне запрета ведомствам США использовать оборудование, произведенное китайскими компаниями Huawei и ZTE.

Ранее в мае президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим Министерство торговли страны с 17 мая внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, однако позже ведомство выдало Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. Впоследствии ее действие было продлено.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, запретив правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией — ZTE.

 
 
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Правительство КНР распорядилось через три года полностью отказаться от использования в государственных учреждениях и общественных организациях компьютерного...
 
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