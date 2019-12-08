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Ученые придумали, как перемещать людей к другим планетам

09.12.2019 11:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Исследователи из Европейского космического агентства заявили, что одним из самых подходящих способов перемещения людей к другим планетам может стать длительная спячка. Об этом рассказывает издание Phys.org.

Ученые придумали, как перемещать людей к другим планетам
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

В качестве примера ученые изучили, как возможность гибернации — состояния замедленной жизнедеятельности организма — повлияет на путешественников на Марс. Оказалось, что при внедрении подобной технологии массу космического судна удалось бы уменьшить на треть за счет сокращения жизненного пространства и места для хранения ресурсов.

Правда при этом скорость метаболизма астронавтов пришлось бы снизить на 75% (как у медведей в спячке). Пока сделать это практически невозможно. Ресурс nauka.vesti.ru уточняет: поскольку весь экипаж будет «выведен из строя» на долгий срок, управлять всеми системами корабля, обнаруживать неисправности и обеспечивать техподдержку придется искусственному интеллекту.

Это означает, что при планировании подобных миссий следует уделить особое внимание автономному режиму выполнения всех операций, которые могут потребоваться.

 
 
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Исследователи из Европейского космического агентства заявили, что одним из самых подходящих способов перемещения людей к другим планетам может стать...
 
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