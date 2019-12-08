|
Ученые придумали, как перемещать людей к другим планетам
09.12.2019 11:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Исследователи из Европейского космического агентства заявили, что одним из самых подходящих способов перемещения людей к другим планетам может стать длительная спячка. Об этом
В качестве примера ученые изучили, как возможность гибернации — состояния замедленной жизнедеятельности организма — повлияет на путешественников на Марс. Оказалось, что при внедрении подобной технологии массу космического судна удалось бы уменьшить на треть за счет сокращения жизненного пространства и места для хранения ресурсов.
Правда при этом скорость метаболизма астронавтов пришлось бы снизить на 75% (как у медведей в спячке). Пока сделать это практически невозможно. Ресурс nauka.vesti.ru
Это означает, что при планировании подобных миссий следует уделить особое внимание автономному режиму выполнения всех операций, которые могут потребоваться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследователи из Европейского космического агентства заявили, что одним из самых подходящих способов перемещения людей к другим планетам может стать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)