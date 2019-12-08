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Ученые: томаты и табак могут издавать «крик боли»

09.12.2019 12:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые Тель-Авивского университета в Израиле зарегистрировали звуки, которые растения табака и томата издают при стрессе в ультразвуковом диапазоне. Об этом сообщает NewScientist со ссылкой на bioRxiv.org.

Ученые: томаты и табак могут издавать «крик боли»
Фото: Elaine Casap / Unsplash.com

Исследователи расположили микрофоны в 10 сантиметрах от растений, чтобы уловить звуки в ультразвуковом диапазоне от 20 до 100 килогерц, которые, по словам команды, способны слышать насекомые и некоторые млекопитающие с расстояния до 5 метров.

Ранее к растениям подключались устройства для регистрации вибраций, возникающих в результате образования и лопания пузырьков воздуха — процесса, известного как кавитация, — внутри ксилем, основной водопроводящей ткани растений. Но это новое исследование — первый раз, когда звуки, исходящие от растений, были измерены на расстоянии.

В среднем растения томата, подверженные засухе, издают 35 ультразвуковых «криков» в час, а растения табака — 11. Когда стебли растений срезаются, томаты производят в среднем 25 «криков» в течение следующего часа, а растения табака — 15. Растения «без стресса» производят в среднем менее одного звука в час.

Хотя израильские ученые изучали только растения томата и табака, они считают, что другие растения также могут «кричать», когда испытывают стресс. В предварительном исследовании они также записали ультразвуковые звуки от маммиллярии колючейшей (Mammillaria spinosissima) и яснотки стеблеобъемлющей (Lamium amplexicaule). Они говорят, что кавитация — возможное объяснение того, как растения генерируют звуки.

Однако результаты еще не были расширены на другие факторы стресса, такие как соль или температура, так как они не могут привести к звукам. Кроме того, не проводились эксперименты на тему, могут ли мотыльки и другие существа слышать издаваемые растениями звуки.

 
 
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Ученые Тель-Авивского университета в Израиле зарегистрировали звуки, которые растения табака и томата издают при стрессе в ультразвуковом диапазоне. Об этом...
 
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