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Instagram-блогера приговорили к 14 годам тюрьмы за организацию вооруженного нападения

10.12.2019 16:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Суд штата Айова приговорил Instagram-инфлюенсера к 14 годам лишения свободы за попытку заполучить нужное ему доменное имя путем организации преступного нападения. Об этом сообщает министерство юстиции США, пишет издание TJournal.

Instagram-блогера приговорили к 14 годам тюрьмы за организацию вооруженного нападения
На фото Росси Лоратио Адамс II

В 2015 году блогер Росси Лоратио Адамс II (Rossi Lorathio Adams II) управлял аккаунтами State Snaps в Instagram, Twitter и Snapchat, пока учился в Государственном университете Айовы. Он публиковал видео с пьяными и полураздетыми студентами на вечеринках. Часто героями роликов становились девушки. По сведениям The Washington Post, профиль Адамса в Instagram набрал 1,5 миллиона подписчиков.

В том же году местный телевизионный канал показал в новостном сегменте интервью с Адамсом, который назвал себя «Поло». Он признался, что на его публикации жалуется администрация университета и представители соцсетей, но он продолжает управлять проектом.

Популярным хештегом в аккаунтах Адамса был #DoItForState, который он использовал, чтобы побуждать подписчиков вести себя, как герои его роликов, и отправлять контент для его профилей в соцсетях. Несмотря на то, что блогер уже зарегистрировал домен doit4state.com, он все равно хотел получить доменное имя doitforstate.com, которым владел житель Айовы Итан Дейо (Ethan Deyo). Мужчины не были знакомы.

В течение двух лет Адамс несколько раз пытался купить доменное имя у Дейо, но тот не хотел его продавать. В один момент владелец сайта предложил блогеру домен за 20 тысяч долларов, но Адамс посчитал сумму слишком высокой. Когда Дейо перестал отвечать на запросы блогера, тот прибег к запугиванию. Он отправлял друзьям мужчины эмодзи пистолета и однажды пришел к нему домой, заявив, что «не уйдет, пока не получит домен». Однако инфлюенсер ушел с пустыми руками.

В июле 2017 года Адамс решил прибегнуть к более жестокому способу запугивания. Он подговорил своего двоюродного брата Шермана Хопкинса (Sherman Hopkins) вломиться в дом к владельцу домена и, угрожая оружием, заставить его передать права на адрес сайта. Хопкинс, живущий в приюте для бездомных, уже имел судимость за домашнее насилие, ложные показания под присягой, вождение в пьяном виде и угрозы насилием.

Согласившись выполнить просьбу родственника за деньги, Хопкинс отправился домой к Дейо с украденным пистолетом и электрошокером, надев на голову колготки, темные солнцезащитные очки и шляпу. Он также взял с собой подробную инструкцию о том, как передать права на доменное имя, которую написал Адамс.

Дейо услышал, как в его дом вламываются и, заметив Хопкинса с пистолетом, убежал в спальню и запер дверь. Преступник выбил дверь ногой, схватил жертву за руку и приказал отвести его к компьютеру. После он навел оружие на Дейо и приказал ему следовать инструкциям Адамса: «Только не ошибись. Ты должен сделать все правильно. Ты знаешь, у кого ты украл [домен]. Если пойдёшь в полицию, я за тобой вернусь».

Хопкинс несколько раз ударил Дейо пистолетом по голове — тогда владелец домена, испугавшись за свою жизнь, попытался отобрать оружие. Во время драки преступник ранил жертву в ногу, но тому удалось выхватить пистолет и несколько раз выстрелить нападавшему в грудь. Оба выжили, Дейо сразу позвонил в полицию.

В 2017 году Хопкинс признался в содеянном и получил 20 лет лишения свободы. Его признали виновным во вмешательстве в торговлю с применением угроз и насилия. В апреле 2019 года суд присяжных объявил Адамса организатором преступления, но меру наказания назначили только 9 декабря. TJ не удалось обнаружить официальные аккаунты State Snaps в соцсетях.

 
 
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Суд штата Айова приговорил Instagram-инфлюенсера к 14 годам лишения свободы за попытку заполучить нужное ему доменное имя путем организации преступного нападения....
 
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