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В США работают над созданием «генетического тиндера». Это не понравилось общественности
10.12.2019 16:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Команда ученых во главе с известным американским ученым и генетиком Джорджем Черчем работает над приложением для знакомств, которое будет сводить людей на основе их ДНК. Об этом
Лаборатория Черча в Гарвардской медицинской школе наиболее известна своей работой над технологией редактирования генов CRISPR / Cas9, и ее исследователи ищут способы сделать людей невосприимчивыми к вирусам, обратить вспять эффекты старения и возродить вымерших животных.
Во время выпуска американского общественно-политического телешоу «60 минут» (60 Minutes) Джордж Черч рассказал, над чем работает сейчас. Один из его проектов посвящен приложению для знакомств, которое сравнивает ДНК участников и просматривает совпадения, которые могут привести к ребенку с наследственным заболеванием.
Это вызвало критику со стороны общественности. Некоторые посчитали, что «генетический тиндер» может рассматриваться как инструмент евгеники — дискриминации людей по признаку генетических качеств, которые считаются нежелательными.
Автор статьи в Vice Дженас Роуз утверждает, что это приложение пригодится «только белым цисгендерным мужчинам без заболеваний и инвалидности». По ее мнению, такие инструменты угрожают людям, которые существуют «вне основных гендерных норм», например, у них гендерная дисфория. А еще, пишет журналистка, из-за этого приложения люди с заболеваниями лишатся возможности знакомиться и создавать пары.
Джордж Черч говорит, что в его лаборатории есть специалист по этике, чтобы приложение не противоречило принципам «генетического равенства» и все люди вне зависимости от расы и экономического статуса имели доступ к одним и тем же технологиям. Но журналистка Vice все равно считает, что это приложение не должно существовать.
Также в статье Vice отмечается, что средства на лабораторию пожертвовал Джеффри Эпштейн — американский финансист, филантроп и зарегистрированный сексуальный преступник: в 2019-м его обвинили в секс-торговле и заговоре с целью торговли несовершеннолетними для секса. Ранее Джордж Черч
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Команда ученых во главе с известным американским ученым и генетиком Джорджем Черчем работает над приложением для знакомств, которое будет сводить людей...
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