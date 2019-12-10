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В США работают над созданием «генетического тиндера». Это не понравилось общественности

10.12.2019 16:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Команда ученых во главе с известным американским ученым и генетиком Джорджем Черчем работает над приложением для знакомств, которое будет сводить людей на основе их ДНК. Об этом сообщает Vice со ссылкой на CBS news.

В США работают над созданием «генетического тиндера». Это не понравилось общественности
Джордж Черч. Кадр из передачи «60 минут»

Лаборатория Черча в Гарвардской медицинской школе наиболее известна своей работой над технологией редактирования генов CRISPR / Cas9, и ее исследователи ищут способы сделать людей невосприимчивыми к вирусам, обратить вспять эффекты старения и возродить вымерших животных.

Во время выпуска американского общественно-политического телешоу «60 минут» (60 Minutes) Джордж Черч рассказал, над чем работает сейчас. Один из его проектов посвящен приложению для знакомств, которое сравнивает ДНК участников и просматривает совпадения, которые могут привести к ребенку с наследственным заболеванием.

Это вызвало критику со стороны общественности. Некоторые посчитали, что «генетический тиндер» может рассматриваться как инструмент евгеники — дискриминации людей по признаку генетических качеств, которые считаются нежелательными.

Автор статьи в Vice Дженас Роуз утверждает, что это приложение пригодится «только белым цисгендерным мужчинам без заболеваний и инвалидности». По ее мнению, такие инструменты угрожают людям, которые существуют «вне основных гендерных норм», например, у них гендерная дисфория. А еще, пишет журналистка, из-за этого приложения люди с заболеваниями лишатся возможности знакомиться и создавать пары.

Джордж Черч говорит, что в его лаборатории есть специалист по этике, чтобы приложение не противоречило принципам «генетического равенства» и все люди вне зависимости от расы и экономического статуса имели доступ к одним и тем же технологиям. Но журналистка Vice все равно считает, что это приложение не должно существовать.

Также в статье Vice отмечается, что средства на лабораторию пожертвовал Джеффри Эпштейн — американский финансист, филантроп и зарегистрированный сексуальный преступник: в 2019-м его обвинили в секс-торговле и заговоре с целью торговли несовершеннолетними для секса. Ранее Джордж Черч говорил, что сожалеет, что не знал больше о меценате, но «так называемые грязные деньги могут быть использованы во благо».

 
Теги: знакомства
 
 
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Команда ученых во главе с известным американским ученым и генетиком Джорджем Черчем работает над приложением для знакомств, которое будет сводить людей...
 
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