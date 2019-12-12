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В Турции обнаружили пациентку с раздвижными пальцами

13.12.2019 14:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Недавно в журнале The New England Journal of Medicine описали необычный случай. К турецким врачам обратилась пожилая пациентка с заметно укороченными пальцами рук. Но если потянуть за их кончики, то пальцы раздвигались, как подзорная труба.

В Турции обнаружили пациентку с раздвижными пальцами
Фото: Satis & Tufan / NEJM, 2019

Это — последствия ревматоидного артрита, тяжелого заболевания, при котором иммунитет человека начинает атаковать свои собственные суставы. Из-за этого в них возникает хроническое воспаление, которое со временем разрушает находящиеся рядом ткани. Риск появления ревматоидного артрита повышается с возрастом пациента. Полностью вылечить человека с этим заболеванием практически невозможно, заболевшим лишь пытаются замедлить прогресс болезни.

В случае с обратившейся к медикам 69-летней пациентки заболевание находилась в тяжелой стадии — оно было диагностировано ей еще 18 лет назад. При осмотре специалисты заметили, что кисти рук больной как будто вывернуты назад, суставы выглядели мягкими и опухшими, а пальцы — чересчур короткими. Но если потянуть за их концевую фалангу, то они раздвигались — эффект можно сравнить с подзорной трубой.

N+1 пишет, что позже на рентгеновском снимке обеих кистей пациентки врачи увидели следы разрушения костей как в лучезапястном суставе, так и в суставах фаланг. Судя по всему, это и привело к телескопическому движению пальцев: кости стали короче, а кожа и связки остались прежней длины.

Пациентке прописали курс иммуносупрессорных препаратов — с их помощью удалось снизить ее болевые ощущения. Впрочем, восстановить подвижность кистей уже вряд ли получится.

 
 
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Недавно в журнале The New England Journal of Medicine описали необычный случай. К турецким врачам обратилась пожилая пациентка с заметно укороченными пальцами рук. Но если...
 
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