В Турции обнаружили пациентку с раздвижными пальцами

Недавно в журнале The New England Journal of Medicine описали необычный случай. К турецким врачам обратилась пожилая пациентка с заметно укороченными пальцами рук. Но если потянуть за их кончики, то пальцы раздвигались, как подзорная труба.



Фото: Satis & Tufan / NEJM, 2019

Это — последствия ревматоидного артрита, тяжелого заболевания, при котором иммунитет человека начинает атаковать свои собственные суставы. Из-за этого в них возникает хроническое воспаление, которое со временем разрушает находящиеся рядом ткани. Риск появления ревматоидного артрита повышается с возрастом пациента. Полностью вылечить человека с этим заболеванием практически невозможно, заболевшим лишь пытаются замедлить прогресс болезни.

В случае с обратившейся к медикам 69-летней пациентки заболевание находилась в тяжелой стадии — оно было диагностировано ей еще 18 лет назад. При осмотре специалисты заметили, что кисти рук больной как будто вывернуты назад, суставы выглядели мягкими и опухшими, а пальцы — чересчур короткими. Но если потянуть за их концевую фалангу, то они раздвигались — эффект можно сравнить с подзорной трубой.

N+1 пишет , что позже на рентгеновском снимке обеих кистей пациентки врачи увидели следы разрушения костей как в лучезапястном суставе, так и в суставах фаланг. Судя по всему, это и привело к телескопическому движению пальцев: кости стали короче, а кожа и связки остались прежней длины.

Пациентке прописали курс иммуносупрессорных препаратов — с их помощью удалось снизить ее болевые ощущения. Впрочем, восстановить подвижность кистей уже вряд ли получится.