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В Турции обнаружили пациентку с раздвижными пальцами
13.12.2019 14:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Недавно в журнале The New England Journal of Medicine
Это — последствия ревматоидного артрита, тяжелого заболевания, при котором иммунитет человека начинает атаковать свои собственные суставы. Из-за этого в них возникает хроническое воспаление, которое со временем разрушает находящиеся рядом ткани. Риск появления ревматоидного артрита повышается с возрастом пациента. Полностью вылечить человека с этим заболеванием практически невозможно, заболевшим лишь пытаются замедлить прогресс болезни.
В случае с обратившейся к медикам 69-летней пациентки заболевание находилась в тяжелой стадии — оно было диагностировано ей еще 18 лет назад. При осмотре специалисты заметили, что кисти рук больной как будто вывернуты назад, суставы выглядели мягкими и опухшими, а пальцы — чересчур короткими. Но если потянуть за их концевую фалангу, то они раздвигались — эффект можно сравнить с подзорной трубой.
N+1
Пациентке прописали курс иммуносупрессорных препаратов — с их помощью удалось снизить ее болевые ощущения. Впрочем, восстановить подвижность кистей уже вряд ли получится.
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