Фирменный магазин Xiaomi устроил скидки до 30%

Источник материала: IT.Tut.by

Время от времени крупные торговые сети устраивают скидки на популярные гаджеты. В этот раз об этом заявил фирменный магазин Xiaomi — Xistore. В компании утверждают, что с 13 по 15 декабря некоторые устройства производителя получится купить со скидкой до 30%.



Фото: Reuters

В xistore говорят, что акция действует как в онлайн-магазине, так и обычных центрах продаж. Правда количество товаров со скидками ограничено.

Самые внушительные скидки в категории смартфонов дают на флагман Mi Mix 3 и «бюджетник» Redmi Note 8 . Первое устройство предлагается за 669,03 рублей (минус 21% от первоначальной цены), второе, в версии с 3/32 ГБ памяти — за 358,02 рубля (минус 20%).

Пауэрбанк Mi PowerBank 2c (на 20 000 мАч) продается за 53,82 рубля (минус 23%), робот-пылесос Roborock Sweep One — за 999 рублей (минус 10%). Максимальную скидку в 30% можно получить, например, при покупке весов Mi Smart Scale 2 , которые стоят 34,30 рублей. Такие же условия распространяются и на мышку к ноутбуку или компьютеру Mi Mouse 2 — она стоит 27,30 рублей.

Ниже — цены некоторых из названных выше товаров в других интернет-магазинах: