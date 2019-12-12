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Фирменный магазин Xiaomi устроил скидки до 30%
13.12.2019 13:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Время от времени крупные торговые сети устраивают скидки на популярные гаджеты. В этот раз об этом заявил фирменный магазин Xiaomi — Xistore. В компании утверждают, что с 13 по 15 декабря некоторые устройства производителя получится купить со скидкой до 30%.
В xistore говорят, что акция действует как в онлайн-магазине, так и обычных центрах продаж. Правда количество товаров со скидками ограничено.
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Ниже — цены некоторых из названных выше товаров в других интернет-магазинах:
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Время от времени крупные торговые сети устраивают скидки на популярные гаджеты. В этот раз об этом заявил фирменный магазин Xiaomi — Xistore. В компании утверждают,...
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