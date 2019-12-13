«Белорусское приборостроение способно на большее». Какой потенциал кроется в Hardware

Источник материала: IT.Tut.by

Белорусские приборостроительные компании могут стать еще одним драйвером развития экономики Беларуси, считают в Ассоциации «Инновационное приборостроение». Для этого необходимо усилить уже существующий потенциал отрасли.



Фото: Ассоциация «Инновационное Приборостроение» / Facebook

Сегодня в отечественном приборостроении сложилась парадоксальная ситуация: здесь работает много сильных компаний, которые в своих нишах занимают лидирующее положение на мировом рынке, но об этом мало кто знает как внутри страны, так и за ее пределами. И это при том, что с результатами их деятельности мы сталкиваемся постоянно. Например, компания «Регула» производит приборы для проверки подлинности паспортов, которые поставляются в более чем 130 стран мира. С помощью оборудования, созданного фирмой «ИЗОВАК», делается напыление для стекол IPhone и Android, а провода в самолетах Boeing и Airbus маркируются лазерами, произведенными «Солар Лазерные системы». И это всего несколько примеров. По оценке Ассоциации «Инновационное приборостроение», сегодня в отрасли насчитывается порядка 150 предприятий. Согласно данным Белстата, в 2016 году в них работало в общей сложности 15 тысяч человек, а объем экспорта на каждого сотрудника составлял порядка 45 тысяч долларов.

Участники отрасли считают, что белорусское приборостроение способно на большее, и объединение усилий может дать большие результаты, особенно если их инициатива будет поддержана государством.

«Наша отрасль способна как локомотив вытянуть промышленность Беларуси»

«Hardware сегодня имеет более сильные позиции и более серьезный потенциал для роста, чем они были у IT на момент создания ПВТ. Но вряд ли можно ожидать, что один Указ или постановление правительства изменит ситуацию в приборостроительной отрасли так же быстро, как это произошло с IT: ведь у предприятий Hardware более сложная структура отрасли и более сложная и многоуровневая экосистема. Однако отдача от развития приборостроения будет многомиллиардная. Наша отрасль способна как локомотив вытянуть промышленность Беларуси на новый и действительно инновационный уровень», — сказал на недавнем Hardware Congress Евгений Гулевич, управляющий партнер компании «СОЛАР Лазерные Системы» и член Совета Ассоциации «Инновационное приборостроение».

Аналогичное мнение высказал и Роман Пахолков, учредитель и владелец независимого дизайн-центра электроники Promwad, член Совета Ассоциации «Инновационное приборостроение»: «За счет кооперации мы можем достичь большего. Мы хотим активировать хардверную отрасль и заставить ее бежать быстрее. Для этого мы берем курс на инновации и развитие экосистемы, на повышение конкурентоспособности предприятий через кооперацию. Поодиночке мы мало чего достигнем. Нам необходима зрелая экосистема приборостроения. Это даст рывок для взрывного роста».

Шесть ключевых элементов



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Alexandre Debiève / Unsplash

Участники Ассоциации «Инновационное приборостроение» довольно часто произносят слово экосистема, считая, что именно эта форма взаимодействия даст максимальный эффект. Развитие бизнес-экосистем является новым для Беларуси и потому малоизвестным явлением, и мы обратились за разъяснением к эксперту Центра экономических исследований BEROC Анне Огинской. По ее словам, деятельность бизнес-экосистем зависит от большого количества элементов, каждый из которых оказывает влияние на ее развитие. Она отметила, что обычно в экосистемах отмечают шесть ключевых элементов — человеческий капитал, культуру, государственное регулирование, доступность финансирования, рынки и инфраструктуру.

«Никто не скажет, какой из них оказался более важным, какой — менее. И никто не скажет, какой сыграл ключевую роль. Например, экономический рост в Сингапуре связывают с массовым возвращением в страну экспатов, однако в этот же период на бизнес-экосистему страны воздействовали и другие факторы. Для достижения роста в рамках экосистемы необходимо развивать одновременно целый ряд элементов», — пояснила Анна Огинская.

Поэтому неудивительно, что в процессе работы над стратегией развития отрасли Ассоциация «Инновационное приборостроение» рассматривает каждый из этих элементов.

Привлекать в приборостроение молодежь и финансировать фундаментальную науку

Довольно большое внимание уделяется развитию человеческого капитала. Вопрос подготовки квалифицированных инженерных кадров затрагивается практически на каждой встрече руководителей приборостроительных компаний. В частности, речь идет о качестве вузовского образования: сегодня оно оставляет желать лучшего, во многом по причине низких заработков преподавателей. «Без образования наша сфера не будет развиваться. Нам нужно расширить прослойку инженеров, чтобы достигать большего», — отмечает Роман Пахолков.

Основатель компании Rozum Robotics Виктор Хаменок на недавнем Hardware Congress предложил во время набора в вузы демонстрировать абитуриентам роботов собственного производства, чтобы мотивировать их выбирать инженерные специальности. Также многие приборостроительные компании создают совместные с вузами проекты и активно участвуют в подготовке специалистов.



Изображение: Rozum Robotics / youtube.com

Впрочем, на приход в отрасль новых специалистов и влияет вопрос культуры, что в данном случае означает — восприятия приборостроения в обществе. Важная проблема заключается в том, что Беларусь в последние годы перестали воспринимать как страну с сильным инженерным потенциалом. И с этой точки зрения становится актуальным вопрос государственного регулирования. «Без соответствующей государственной политики мы не добьемся того, чтобы Беларусь воспринимали в мире как серьезного игрока Hardware», — сказала Людмила Антоновская. При этом компании готовы проявить и собственную инициативу в этом вопросе. По словам Евгения Гулевича, «мы будем разрабатывать стратегию, рассчитывая, что государство нас поддержит. Но мы и сами можем делать то, что в наших силах — пропагандировать белорусское приборостроение, привлекать в него и молодежь, и зрелых специалистов».

В сфере государственного регулирования находится и такой важный для развития отрасли вопрос как финансирование исследований, в том числе фундаментальных. Дело в том, что финансировать фундаментальную науку, которая является двигателем инноваций, не под силу частному бизнесу, и во всем мире этот вопрос находится в ведении государства. А инновации постоянно требуются всем компаниям, которые хотят развиваться на мировых рынках.

Компания «Полимастер», которую возглавляет Антоновская, специализируется на приборах радиационного контроля и противодействии терроризму. Приборами «Полимастера» уже пользуются в 75 высокоразвитых странах мира — во многом благодаря тому, что компания постоянно разрабатывает новые продукты. «Мы видим, что к нашим существующим приборам нужно добавлять абсолютно новые продукты, которые обладают функциями, соответствующими все возрастающим потребностям мирового рынка», — говорит Людмила Антоновская. Для того, чтобы подобным образом расширять линейку продукции в масштабах отрасли, и нужны фундаментальные исследования.

«Нам необходимы новые фундаментальные исследования. Без них мы не получим потенциал, подобный тому, который мы когда-то получили в наследство от СССР и уже практически исчерпали», — добавляет она.



Фото: Sam Rios / Unsplash

Одним из ключевых для развития экосистемы приборостроения является вопрос доступа к финансированию не только для исследователей, но и для компаний, в том числе начинающих. По мнению Людмилы Антоновской, развитие экосистемы будет способствовать привлечению инвестиций хотя бы потому, что зрелые белорусские приборостроительные компании уже готовы становиться венчурными инвесторами для стартапов.

Вопрос поддержки начинающих бизнесов частично решается и в рамках Ассоциации «Инновационное приборостроение». Порог входа на рынок приборостроения довольно высок: в отличие от IT, приборостроительным стартапам необходимо как минимум потратиться на материалы и оборудование, чтобы создать прототипы новых приборов. Этот вопрос сегодня можно отчасти решить благодаря составленному Ассоциацией атласу оборудования белорусских приборостроительных компаний. При необходимости стартап может использовать станок, заказав работу у компании, которая располагает необходимым ему оборудованием. В планах Ассоциации также наладить обмен инженерными кадрами между компаниями. И с этой точки зрения ее деятельность можно рассматривать как еще один необходимый для создания экосистемы элемент, поскольку Ассоциация выполняет функции инфраструктуры.

«Инфраструктура с точки зрения экосистемы — это поддержка бизнеса со стороны ассоциаций, конфедераций, бизнес-инкубаторов, которые создают возможность быстро и легко получить консультативную и другую помощь», — говорит Анна Огинская.

В Ассоциации «Инновационное приборостроение» считают, что в направлении развития отрасли были сделаны лишь первые шаги, которые в дальнейшем могут оказать влияние не только на Hardware-компании, но и на экономику в целом. Ведь многие белорусские промышленные предприятия могут работать в тесной связке с приборостроением. «Мы рассчитываем, что высококлассные специалисты получат возможность профессионально реализовываться в своей стране, а компании станут более эффективными и конкурентоспособными. В результате отрасль сможет развиваться с более высоким темпом. Экономика страны сможет опереться на еще одну точку роста», — считает Людмила Антоновская.