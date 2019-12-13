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Что будет, если на компьютере Mac Pro натереть сыр (спойлер - ничего хорошего)
14.12.2019 14:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Специалисты портала iFixit решили проверить
Помимо того, что специалисты показали «внутренности» компьютера, они еще проверили, подходит ли корпус ПК в качестве терки для сыра.
Оказалось, что нет — сыр просто застрял в вентиляционных отверстиях корпуса, который стоит 6 тысяч долларов.
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Специалисты портала iFixit решили проверить многочисленные мемы, будто новый ПК Mac Pro похож на терку для сыра, и реально натерли на нем чеддер. Вот как это было.
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