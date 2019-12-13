Что будет, если на компьютере Mac Pro натереть сыр (спойлер - ничего хорошего)

Источник материала: IT.Tut.by

Специалисты портала iFixit решили проверить многочисленные мемы , будто новый ПК Mac Pro похож на терку для сыра, и реально натерли на нем чеддер. Вот как это было.

Помимо того, что специалисты показали «внутренности» компьютера, они еще проверили, подходит ли корпус ПК в качестве терки для сыра.

Оказалось, что нет — сыр просто застрял в вентиляционных отверстиях корпуса, который стоит 6 тысяч долларов.