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Что будет, если на компьютере Mac Pro натереть сыр (спойлер - ничего хорошего)

14.12.2019 14:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Специалисты портала iFixit решили проверить многочисленные мемы, будто новый ПК Mac Pro похож на терку для сыра, и реально натерли на нем чеддер. Вот как это было.

Помимо того, что специалисты показали «внутренности» компьютера, они еще проверили, подходит ли корпус ПК в качестве терки для сыра.

Оказалось, что нет — сыр просто застрял в вентиляционных отверстиях корпуса, который стоит 6 тысяч долларов.

 
 
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Специалисты портала iFixit решили проверить многочисленные мемы, будто новый ПК Mac Pro похож на терку для сыра, и реально натерли на нем чеддер. Вот как это было.
 
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