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Наглядный пример от американских школьников, почему стоит мыть руки перед едой
18.12.2019 17:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Джарали Меткаф — специалист по поведению в школе города Бонневилль, штат Айдахо — вместе со своей коллегой Дэйной Робертсон вдохновилась экспериментом под названием «Насколько чистые у вас руки?», в котором предлагается проверить чистоту рук на хлебе, и провела собственный опыт. Об этом
Женщины провели собственную версию опыта в одном из классов начальной школы и
На получение результата ушло около трех недель, и вот что получилось.
Вот так выглядит кусок, которым потерли ноутбук.
Хлеб, который потрогали грязными руками несколько детей, также выглядит не очень.
А вот так выглядит хлеб, до которого дотрагивались чистыми руками.
Антибактериальный гель показал не такой хороший результат, как мыло.
А вот так выглядел нетронутый хлеб.
Пост набрал более девяти тысяч комментариев. Но один из участников дискуссии справедливо
Также хочу отметить, что у кожи своя здоровая биологическая среда, так что среда вашего собственного ноутбука — не опасна».
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Джарали Меткаф — специалист по поведению в школе города Бонневилль, штат Айдахо — вместе со своей коллегой Дэйной Робертсон вдохновилась экспериментом под...
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