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Наглядный пример от американских школьников, почему стоит мыть руки перед едой

18.12.2019 17:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Джарали Меткаф — специалист по поведению в школе города Бонневилль, штат Айдахо — вместе со своей коллегой Дэйной Робертсон вдохновилась экспериментом под названием «Насколько чистые у вас руки?», в котором предлагается проверить чистоту рук на хлебе, и провела собственный опыт. Об этом сообщает Medialeaks.

Наглядный пример от американских школьников, почему стоит мыть руки перед едой
Общий вид результата эксперимента. Фото: Jaralee Annice Metcalf / Facebook

Женщины провели собственную версию опыта в одном из классов начальной школы и опубликовали результаты в Facebook. Они взяли пять кусков хлеба, до одного из которых дотронулись грязными руками, до другого — руками, помытыми с мылом, до третьего — руками после применения антибактериального геля. К этому добавили нетронутый кусок и хлеб, потертый о ноутбук.

На получение результата ушло около трех недель, и вот что получилось.

Вот так выглядит кусок, которым потерли ноутбук.

Наглядный пример от американских школьников, почему стоит мыть руки перед едой
Фото: Jaralee Annice Metcalf / Facebook

Хлеб, который потрогали грязными руками несколько детей, также выглядит не очень.

Наглядный пример от американских школьников, почему стоит мыть руки перед едой
Фото: Jaralee Annice Metcalf / Facebook

А вот так выглядит хлеб, до которого дотрагивались чистыми руками.

Наглядный пример от американских школьников, почему стоит мыть руки перед едой
Фото: Jaralee Annice Metcalf / Facebook

Антибактериальный гель показал не такой хороший результат, как мыло.

Наглядный пример от американских школьников, почему стоит мыть руки перед едой
Фото: Jaralee Annice Metcalf / Facebook

А вот так выглядел нетронутый хлеб.

Наглядный пример от американских школьников, почему стоит мыть руки перед едой
Фото: Jaralee Annice Metcalf / Facebook

Пост набрал более девяти тысяч комментариев. Но один из участников дискуссии справедливо заметил, что эксперимент нельзя назвать достоверным: «Это эксперимент по выращиванию плесени, а не бактерий. А санитайзеры (антисептики — прим.TUT.BY) не работают со многими видами плесени. Тем не менее этот эксперимент демонстрирует, как хорошо всего лишь вода и мыло очищают руки даже от мельчайших частиц плесени и микробов. Чтобы санитайзеры были максимально эффективными, они должны содержать более 60 процентов спирта, а еще лучше, если больше 90 процентов, но даже тогда они не будут настолько же эффективными, как мыло и вода. До тех пор, конечно, пока мыло более или менее стерильно, ведь на нём тоже растут бактерии.

Также хочу отметить, что у кожи своя здоровая биологическая среда, так что среда вашего собственного ноутбука — не опасна».

 
 
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Джарали Меткаф — специалист по поведению в школе города Бонневилль, штат Айдахо — вместе со своей коллегой Дэйной Робертсон вдохновилась экспериментом под...
 
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