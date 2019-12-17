СМИ показали испытания новейшего зенитно-артиллерийского комплекса «Деривация»

Источник материала: IT.Tut.by

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытаний новейшего зенитно-артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-СВ». Испытания проходили на полигоне под Нижним Новгородом. На видео запечатлены стрельба из боевой машины, а также ее передвижение, пишет РБК.

Самоходная боевая машина «Деривация» создана в ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав корпорации «Уралвагонзавод»). Это боевая машина с 57-миллиметровой пушкой высокой баллистики и повышенной точности стрельбы. Модуль необитаемый, управляется дистанционно экипажем из трех человек.

Комплекс способен эффективно поражать в ближней зоне все воздушные цели, включая беспилотники, управляемые и крылатые ракеты, ударные элементы систем высокоточного оружия (ВТО) и реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Кроме того, «Деривация» способна поражать и легкобронированные наземные и надводные цели, а также живую силу, в том числе укрытую в зданиях или сооружениях легкого типа.

Госиспытания «Деривации» должны завершиться в 2020 году. В конце ноября глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что «Деривацию» впервые покажут на юбилейном Параде Победы в 2020 году.