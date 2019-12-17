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Белорусский проект попал в топ лучших европейских стартапов, внедряющих новые технологии в спорт
18.12.2019 14:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Белорусский стартап по созданию интерактивных игр из видео и стримов
— У Winstrike есть своя команда по Dota. И есть маркетинговое агентство, которое продает рекламные интеграции на контенте, который генерирует команда Winstrike. Как это выглядит на практике? Какой-то бренд может разместить свой логотип на майки, в которых будут одеты игроки во время стриминга. Или закупается реклама на площадках, где игроки будут стримить. Но проблема подобных площадок в том, что зрители жестко банят всю рекламу. И получается, что бренд заплатил деньги за рекламу, но 60% аудитории ее вообще не видит. Кроме того, не ясно, удалось ли рекламируемому бренду как-то заинтересовать оставшиеся 40% аудитории.
Поэтому Winstrike начала искать альтернативу. Мы сделали игру на основе куска замесе по Dota, забрендировав ее для компании AXE. В игре надо было ловить крипов (представители сил Света и Тьмы). Система анализировала скорость реакции и точность попадания. В конце игроку выдавался промокод, по которому можно было получить подарок при покупках в магазине AXE. Получалась высокая конверсия.
Ранее в
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