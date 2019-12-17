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Белорусский проект попал в топ лучших европейских стартапов, внедряющих новые технологии в спорт

18.12.2019 14:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Белорусский стартап по созданию интерактивных игр из видео и стримов FerretVideo получил премию Continental Sport Tech Startup Challenge. Проект попал в число 14 лучших европейских стартапов, внедряющих новые технологии в спорт, сообщает Rusbase. На премию FerretVideo номинировал киберспортивный холдинг Winstrike, рассказала dev.by сооснователь стартапа Елена Заболоцкая.

Белорусский проект попал в топ лучших европейских стартапов, внедряющих новые технологии в спорт
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: barnimages.com

— У Winstrike есть своя команда по Dota. И есть маркетинговое агентство, которое продает рекламные интеграции на контенте, который генерирует команда Winstrike. Как это выглядит на практике? Какой-то бренд может разместить свой логотип на майки, в которых будут одеты игроки во время стриминга. Или закупается реклама на площадках, где игроки будут стримить. Но проблема подобных площадок в том, что зрители жестко банят всю рекламу. И получается, что бренд заплатил деньги за рекламу, но 60% аудитории ее вообще не видит. Кроме того, не ясно, удалось ли рекламируемому бренду как-то заинтересовать оставшиеся 40% аудитории.

Поэтому Winstrike начала искать альтернативу. Мы сделали игру на основе куска замесе по Dota, забрендировав ее для компании AXE. В игре надо было ловить крипов (представители сил Света и Тьмы). Система анализировала скорость реакции и точность попадания. В конце игроку выдавался промокод, по которому можно было получить подарок при покупках в магазине AXE. Получалась высокая конверсия.

Ранее в интервью The Heroes CTO FerretVideo Никита Заболоцкий отмечал, что создание нового кейса под клиента стоит 2−5 тысяч долларов. Сейчас команда разрабатывает автоматизированную версию конструктора, в котором цена будет значительно ниже и работать все будет по подписке. Оплатив ее, можно будет загружать видео, создавать интерактивные кейсы и делиться видео. Также стартап работает над интеграцией с большими видеохостингами. FerretVideo, по словам Никиты Заболоцкого, оценивается в 5 миллионов долларов.

 
 
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Белорусский стартап по созданию интерактивных игр из видео и стримов FerretVideo получил премию Continental Sport Tech Startup Challenge. Проект попал в число 14 лучших европейских...
 
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