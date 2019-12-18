Сержант, косплеер и «могучий рейнджер»: пять Instagram-блогов девушек с оружием

Источник материала: IT.Tut.by

Хотя считается, будто женщин не слишком интересует оружие, на деле многие из них прекрасно справляются с «огнестрелом». Кто-то отслужил в армии, кто-то ведет свой «оружейный» бизнес — 42.TUT.BY собрал пять Instagram-аккаунтов девушек с оружием.

Кася Савицка (Kasia Sawicka)

Кася Савицкая (Kasia Sawicka) объединяет в себе модельную внешность и страсть к оружию. Она не только ведет Instagram-блог на 18 тысяч подписчиков, но и занимается проектом Don’t mess with Poland («Не связывайтесь с Польшей»).

В описании проекта сказано , что он занимается популяризацией стрельбы среди поляков и особенно полек. «Женщин, которые имеют дело с огнестрельным оружием, гораздо меньше, чем мужчин, и мы считаем, что это стоит изменить. Стрельба — это один из видов спорта, где пол значения не имеет», — пишет Кася.

Кристи Эн (Chrysti Ane)