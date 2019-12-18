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Сержант, косплеер и «могучий рейнджер»: пять Instagram-блогов девушек с оружием
19.12.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Хотя считается, будто женщин не слишком интересует оружие, на деле многие из них прекрасно справляются с «огнестрелом». Кто-то отслужил в армии, кто-то ведет свой «оружейный» бизнес — 42.TUT.BY собрал пять Instagram-аккаунтов девушек с оружием.
Кася Савицка (Kasia Sawicka)
Кася Савицкая (Kasia Sawicka) объединяет в себе модельную внешность и страсть к оружию. Она не только ведет
В описании проекта
Кристи Эн (Chrysti Ane)
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