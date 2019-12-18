Названы худше пароли 2019 года по версии специалистов по кибербезопасности

Источник материала: IT.Tut.by

Компания SplashData выпустила традиционный список 100 «худших» паролей по итогам 2019 года. Специалисты по кибербезопасности основывались на анализе более пяти миллионов комбинаций, которые утекли в открытый доступ. Об этом пишет TJournal.



Фото: Reuters

Первое место по сравнению с 2018 годом не изменилось. Популярность набрали «qwerty», «123123», «qwerty123», а «welcome» и «princess» заметно сдали позиции. Впервые за всю историю составления списка, который публикуют с 2010 года, «password» ушел из тройки лидеров.

Новыми в рейтинге в том числе стали пароли «1q2w3e4r», «qwertyuiop», «123qwe», «dragon» и «lovely». Появившийся в прошлом году «donald» пропал из топа.

Топ-25 (в скобках — изменения с 2018 года)

1. 123 456 (не изменилось)

2. 123 456 789 (+1)

3. qwerty (+6)

4. password (-2)

5. 1 234 567 (+2)

6. 12 345 678 (-2)

7. 12 345 (-2)

8. iloveyou (+2)

9. 111 111 (-3)

10. 123 123 (+7)

11. abc123 (+4)

12. qwerty123 (+13)

13. 1q2w3e4r (новый)

14. admin (-2)

15. qwertyuiop (новый)

16. 654 321 (+3)

17. 555 555 (новый)

18. lovely (новый)

19. 7 777 777 (новый)

20. welcome (-7)

21. 888 888 (новый)

22. princess (-11)

23. dragon (новый)

24. password1 (не изменилось)

25. 123qwe (новый)