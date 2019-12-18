Названы худше пароли 2019 года по версии специалистов по кибербезопасности

Компания SplashData выпустила традиционный список 100 «худших» паролей по итогам 2019 года. Специалисты по кибербезопасности основывались на анализе более пяти миллионов комбинаций, которые утекли в открытый доступ. Об этом пишет TJournal.
Первое место по сравнению с 2018 годом не изменилось. Популярность набрали «qwerty», «123123», «qwerty123», а «welcome» и «princess» заметно сдали позиции. Впервые за всю историю составления списка, который публикуют с 2010 года, «password» ушел из тройки лидеров.
Новыми в рейтинге в том числе стали пароли «1q2w3e4r», «qwertyuiop», «123qwe», «dragon» и «lovely». Появившийся в прошлом году «donald» пропал из топа.