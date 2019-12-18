ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы худше пароли 2019 года по версии специалистов по кибербезопасности

19.12.2019 09:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Компания SplashData выпустила традиционный список 100 «худших» паролей по итогам 2019 года. Специалисты по кибербезопасности основывались на анализе более пяти миллионов комбинаций, которые утекли в открытый доступ. Об этом пишет TJournal.

Названы худше пароли 2019 года по версии специалистов по кибербезопасности
Фото: Reuters

Первое место по сравнению с 2018 годом не изменилось. Популярность набрали «qwerty», «123123», «qwerty123», а «welcome» и «princess» заметно сдали позиции. Впервые за всю историю составления списка, который публикуют с 2010 года, «password» ушел из тройки лидеров.

Новыми в рейтинге в том числе стали пароли «1q2w3e4r», «qwertyuiop», «123qwe», «dragon» и «lovely». Появившийся в прошлом году «donald» пропал из топа.

Топ-25 (в скобках — изменения с 2018 года)

1. 123 456 (не изменилось)

2. 123 456 789 (+1)

3. qwerty (+6)

4. password (-2)

5. 1 234 567 (+2)

6. 12 345 678 (-2)

7. 12 345 (-2)

8. iloveyou (+2)

9. 111 111 (-3)

10. 123 123 (+7)

11. abc123 (+4)

12. qwerty123 (+13)

13. 1q2w3e4r (новый)

14. admin (-2)

15. qwertyuiop (новый)

16. 654 321 (+3)

17. 555 555 (новый)

18. lovely (новый)

19. 7 777 777 (новый)

20. welcome (-7)

21. 888 888 (новый)

22. princess (-11)

23. dragon (новый)

24. password1 (не изменилось)

25. 123qwe (новый)

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Сержант, косплеер и «могучий рейнджер»: пять Instagram-блогов девушек с оружием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика