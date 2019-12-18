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Blitz Team заявила, что Wargaming подала иски к бывшим сотрудникам за использование движка

19.12.2019 19:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В компании Blitz Team утверждают, что Wargaming подала иски по отношению к своим бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в ООО «БлицТим», с требованием компенсировать до полумиллиона долларов с человека. Об этом пишет dev.by. Кратко пересказываем суть заявления. Также 42.TUT.BY публикует официальный комментарий Wargaming.

Blitz Team заявила, что Wargaming подала иски к бывшим сотрудникам за использование движка
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно заявлению Blitz Team претензия WG заключается в следующем: сотрудники «БлицТим» используют движок, который является производным от движка игры World of Tanks Blitz. При этом сотрудники компании утверждают: Wargaming неоднократно публично заявляла, что движок игры свободно доступен под Open Source лицензией BSD3.

Blitz Team заявила, что Wargaming подала иски к бывшим сотрудникам за использование движка
Скриншот заявления Blitz Team

В образении Blitz Team говорится следующее: «9 декабря 2019 состоялся мировой релиз мобильного шутера Battle Prime, который разработала и выпустила компания ООО „Блиц Тим“. Это первый проект студии. Игра разработана на нашем собственном закрытом игровом движке Blitz Engine, созданном с нуля за полтора года.

17 декабря Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда РБ уведомила пять наших сотрудников о возбуждении гражданских дел по искам от кипрской компании Wargaming World Limited, который подало белорусское адвокатское бюро „Степановский, Папакуль и партнеры“.

Сотрудники Blitz Team раньше работали в минском центре разработки Wargaming и принимали участие в разработке игры World of Tanks Blitz и движка DAVA Framework/DAVA Engine.

Суммарно компания Wargaming требует от пяти своих бывших сотрудников компенсацию в размере 3 570 000 белорусских рублей (около 1 690 000 долларов)».

Также в пресс-релизе заявляется, что Blitz Team вменяется:

  • размещение на GitHub контрафактных копий исходных текстов Dava Framework в период работы в «Гейм Стрим»,
  • создание форков от этих копий на личные аккаунты в GitHub.

«Удивительно, что ранее компания Wargaming неоднократно публично заявляла, что движок игры World of Tanks Blitz под названием Dava Framework (позже DAVA Engine) свободно доступен под Open Source лицензией BSD3», — пишут сотрудники Blitz Team.

В конце обращения команда подытоживает: «Мы не знаем, были ли иски выставлены исключительно сотрудникам Blitz Team или также другим разработчикам и владельцам форков (в том числе нынешним сотрудникам „Гейм Стрим“). Так же нам не известны планы Wargaming по поводу других Open Source библиотек из публичного GitHub репозитория».

Что сказал Wargaming

В пресс-службе компании 42.TUT.BY сообщили следующее:

— Компания Wargaming столкнулась со случаем нарушения своих исключительных прав рядом бывших сотрудников на территории Республики Беларусь, США и других стран. С целью защиты интеллектуальной собственности было проведено расследование с привлечением независимых экспертов, в ходе которого были выявлены факты, ставшие причиной обращения в суд и другие компетентные органы.

В 2014 году Wargaming приобрела исключительные права на версию движка DAVA Engine, которая была размещена в 2011 году на GitHub. Эта версия находится в открытом доступе и в настоящее время. Однако, начиная с 2014 года, Wargaming провела большую работу по усовершенствованию технологии. Размещение на GitHub кода Dava Engine, созданного Wargaming, начиная с 2014 года, не было авторизовано компанией.

Wargaming обратилась за защитой нарушенных прав на версии движка DAVA Engine, разработанные компанией после 2014 года, не являющиеся Open Source технологией.

 
 
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В компании Blitz Team утверждают, что Wargaming подала иски по отношению к своим бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в ООО «БлицТим», с требованием...
 
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