Источник материала: IT.Tut.by

Конечно, до нового десятилетия остается еще год (оно стартует только в 2021-м), но 42.TUT.BY уже подготовил для вас список из 13 мемов, над которыми мы смеялись в 2010-х. Предупреждаем, что перечень субъективный и далеко не полный, так что можете дополнить его в комментариях.

Сине-черное/бело-золотое платье



Фото: wikimedia.org

В 2015 году в соцсети Tumblr опубликовали фотографию кружевного платья дизайнера Roman Originals. Тут же начался горячий спор про то, какого оно цвета: синее с черными полосками или белое с золотыми. Впоследствии оказалось, что платье, показанное на фотографии, на самом деле синего и черного цветов, однако дискуссии относительно того, какие цвета видят разные пользователи, продолжались еще долго.

Феноменом заинтересовались нейробиологи, установившие, что причина заключается в оптической иллюзии из-за неправильной светоотдачи, в том числе потому, что фотография была обработана. После того как фотография стала популярной, продажи этих платьев выросли в несколько раз

Гарольд, скрывающий боль





Снимки венгерского пенсионера Андраша Арато для фотостока стали популярны в интернете в 2011 году из-за выражения лица, на котором как будто читается подавленная боль. Интернет-пользователи даже составляли шуточные истории из его фотографий и использовали лицо мужчины для реакций. Сейчас в Сети тысячи изображений с «Гарольдом», также у него есть собственная страница в энциклопедии поп-культуры интернета Know Your Meme .

42.TUT.BY ранее сделал с ним интервью, где Андраш признался, что популярность поначалу стала для него шоком: «Представьте, вы находите свою фотографию и все насмехаются над вами. Я не знал, что делать, с чего начать. Сперва я думал, что нужно удалить все эти сайты. Но это невозможно. Вы можете закрыть один сайт, но на следующий день откроются три новых, перепостят те же картинки, и вы не сможете сделать ничего. Прошло некоторое время, прежде чем я смог это принять. Если вы не можете изменить какие-то вещи, следует их принять».

Грустный Киану



Источник: memepedia.ru

Грустный Киану Ривз (Keanu Reeves) — мем с фотографией небритого американского актера Киану Ривза, который сидит в одиночестве на скамейке. Изображение символизирует вселенскую грусть и используется, чтобы показать, что даже у богатых и знаменитых есть свои проблемы.

К счастью, сейчас Киану уже не грустный: у него новая возлюбленная , американская художница Александра Грант, и, кажется, вместе они вполне счастливы.

Два человека-паука



Источник: memepedia.ru

На этот меме изображено, как один Человек-паук показывает на другого Человека-паука пальцем. Обычно картинка публикуется для демонстрации похожих, но конфликтующих между собой вещей или людей.

Сам кадр был вырезан из мультфильма «Человек-паук», транслировавшегося с 1967 по 1970 год. В 36 эпизоде Питер Паркер ищет вора драгоценных картин, который носит его же костюм. К концу серии он его находит, а сама сцена встречи (восьмая минута) стала мемом.

Доге



Фото: wikimedia.org

Можно сказать, что это предок всех мемов с животными. На фото изображена собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, причем ее морда выражает то ли удивление, то ли подозрение, то ли сожаление. Иногда картинку сопровождают подписи с разноцветными буквами вроде «such» «many», «very», «so» и «wow».

Мем появился из серии фотографий 2010 года: воспитательница японского детского сада Ацуко Сато приютила у себя собаку по имени Кабосу и опубликовала ее снимки в своем блоге. Одна из фотографий и приглянулась пользователям Сети.

Лягушонок Пеппе



Источник: memepedia.ru

Первое появление мемной лягушки состоялось в 2005 году в серии комиксов «Пацанский клуб» художника Мэтта Фьюри. На оригинальных изображениях лягушонок улыбался, но затем картинку обработали так, что Пеппе как бы впал в отчаяние. Сейчас изображение часто используется с устоявшимся выражением «тебе никогда не узнать, как...» — и дальше следует описание какого-то действия. Иногда к картинке добавляют жизненную надпись о чем-то печальном.

Но сейчас «лягушонок Пеппе» считается одним из символов ненависти. Во время американских президентских выборов 2016 года пользователи анонимного форума 4chan стали продвигать этот образ как символ движения «альтернативных правых». Но по-настоящему резонансным мем стал, когда Дональд Трамп твитнул картинку Пеппе со своей прической, после чего его соперница Хиллари Клинтон обвинила его в использовании «нетолерантного мема».

После этого и сторонники, и противники Трампа стали массово распространять Пеппе. В итоге «Антидиффамационная лига» включила изображение лягушонка Пеппе в список так называемых символов ненависти. Как объяснила организация, на фоне активности правых движений и предвыборной кампании Дональда Трампа лягушонок приобрел «явный антисемитский смысл».

This is fine



Источник: memepedia.ru

Этот мем представляет собой двухпанельный комикс про собаку в шляпе, которая сидит в пылающей комнате и пытается убедить себя в том, что «все хорошо».

Впервые он появился 9 января 2013 года на сайте художника Кейси Грина (KC Green) Gunshow Comics. Тогда комикс назывался The Pills Are Working («Таблетки работают») или просто «В огне». По сюжету антропоморфная собака сидит в горящей комнате, пьет что-то из кружки и говорит: «Все в порядке. Меня не волнуют происходящие в данный момент события. Все хорошо, все будет хорошо».

Сейчас мем используется в случае, когда кто-то пытается найти позитивные стороны в происходящем.

Как тебе такое, Илон Маск



Фото: wikipedia.org

Этот мем появился в 2017 году, когда в Twitter «Сталингулаг» опубликовали скрин новости о том, что ученые из Новосибирска научились коптить селедку в коллайдере. Это сопровождалось вопросом «Как ты на это ответишь, Илон Маск?!».

Сейчас этой фразой сопровождают нелепые лайфхаки или изобретения наподобие «жигулей», которые едут задом наперед . Так авторы постов противопоставляют нашу действительность достижениям Илона Маска вроде запуска ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla на борту.

Неверный парень



Источник: memepedia.ru

Эта драматичная история началась летом 2017-го, когда в Сети обрела популярность фотография: мужчина, идущий за руку с одной девушкой, заглядывается на другую. Снимок стали использовать как мем, иллюстрирующий борьбу приятного с полезным.

В 2019-м мем обрел новую жизнь: сейчас парень изображает определенную букву, а девушки по бокам — слова, куда эту самую букву нужно подставить.

Рикардо Милос



Изображение: tjournal.ru

Рикардо Милос — бразильский стриптизер, приобретший известность после публикации видео его горячего танца в красной бандане и трусах с флагом США. Особого смысла в меме нет, это просто смешное видео, на которое накладывают разную музыку.

Medialeaks пишет , что оригинал ролика появился на сайте для гомосексуалов Jock Butt В 2010 году запись перекочевала на японский видеохостинг Nico Nico Douga , откуда и распространилась по Сети.

Спустя пять лет на видео наложили песню Butterfly группы Smile.dk. И в 2018 году в русскоязычном сегменте интернета стали появляться первые мемы с бразильцем.

О самом Рикардо известно немногое. Журналисты выяснили, что Милос родился в 1977 году в Рио-де-Жанейро, вместе с братом-близнецом вырос в приемной семье и окончил бизнес-факультет в университете Майами.

В апреле 2019 года Рикардо решил выйти на связь в группе HOT BRAZILIAN MODEL & ENTERTAINER на Yahoo, также известной как «официальная группа Рикардо Милоса» и пригрозил всем, кто делает с ним мемы, судом за «незаконное использование кадров видео».

Дрейк и Hotline Bling



Источник: memepedia.ru

Когда Дрейк выпустил в 2016-м свой клип Hotline Bling, он вряд ли ожидал, что два кадра из этого видео станут мемом. Сюжет прост: на первом стрипе изображен репер, который изображает ладонью отказ. Рядом помещается то, от чего, по задумке автора, отказывается музыкант. На втором стрипе Дрейк уже улыбается: он явно доволен тем, что размещено справа от него. Как правило, эти два предмета как-то связаны между собой.

Ссора на шоу American Chopper



Источник: memepedia.ru

Это многопанельный мем, выросший из серии реалити-шоу American Chopper («Американский мотоцикл»). В первом выпуске шестого сезона, который показали на канале TLC 9 апреля 2012 года, между отцом и сыном произошла ссора. Младший, которого отец взял на работу в свою мастерскую, сильно опоздал утром и начал ругаться и оправдываться. В результате старший его уволил.

Эти кадры и стали основой для мема, который подходит для иллюстрации любой эмоциональной ссоры. Как пример мы использовали спор по поводу сюжета «Ведьмака».

Женщина, которая орет на кота



Фото: tjournal.ru

Это самый живучий мем 2019 года, на котором присутствуют орущая женщина и озадаченный кот над тарелкой. Женщина слева изображает кого-либо, кто выдвигает необоснованные обвинения, а кот — это человек, который знает, что обвинитель неправ.

Кадр с котом впервые был опубликован на Tumblr 19 июня 2018 года под заголовком «Он не любит овощи». А вот кадр с женщиной был взят из сериала «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» (эпизод 14, сезон 2). Героиня шоу Тейлор Армстронг плачет во время ссоры, а ее подруга пытается ее успокоить. 2 мая 2019 года пользователь твиттера @lc28__ made объединил эти две картинки в один мем.