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13 мемов, над которыми мы смеялись в 2010-х

20.12.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Конечно, до нового десятилетия остается еще год (оно стартует только в 2021-м), но 42.TUT.BY уже подготовил для вас список из 13 мемов, над которыми мы смеялись в 2010-х. Предупреждаем, что перечень субъективный и далеко не полный, так что можете дополнить его в комментариях.

Сине-черное/бело-золотое платье

13 мемов, над которыми мы смеялись в 2010-х
Фото: wikimedia.org

В 2015 году в соцсети Tumblr опубликовали фотографию кружевного платья дизайнера Roman Originals. Тут же начался горячий спор про то, какого оно цвета: синее с черными полосками или белое с золотыми. Впоследствии оказалось, что платье, показанное на фотографии, на самом деле синего и черного цветов, однако дискуссии относительно того, какие цвета видят разные пользователи, продолжались еще долго.

Феноменом заинтересовались нейробиологи, установившие, что причина заключается в оптической иллюзии из-за неправильной светоотдачи, в том числе потому, что фотография была обработана. После того как фотография стала популярной, продажи этих платьев выросли в несколько раз

Гарольд, скрывающий боль

13 мемов, над которыми мы смеялись в 2010-х

Снимки венгерского пенсионера Андраша Арато для фотостока стали популярны в интернете в 2011 году из-за выражения лица, на котором как будто читается подавленная боль. Интернет-пользователи даже составляли шуточные истории из его фотографий и использовали лицо мужчины для реакций. Сейчас в Сети тысячи изображений с «Гарольдом», также у него есть собственная страница в энциклопедии поп-культуры интернета Know Your Meme.

42.TUT.BY ранее сделал с ним интервью, где Андраш признался, что популярность поначалу стала для него шоком: «Представьте, вы находите свою фотографию и все насмехаются над вами. Я не знал, что делать, с чего начать. Сперва я думал, что нужно удалить все эти сайты. Но это невозможно. Вы можете закрыть один сайт, но на следующий день откроются три новых, перепостят те же картинки, и вы не сможете сделать ничего. Прошло некоторое время, прежде чем я смог это принять. Если вы не можете изменить какие-то вещи, следует их принять».

Грустный Киану

13 мемов, над которыми мы смеялись в 2010-х
Источник: memepedia.ru

Грустный Киану Ривз (Keanu Reeves) — мем с фотографией небритого американского актера Киану Ривза, который сидит в одиночестве на скамейке. Изображение символизирует вселенскую грусть и используется, чтобы показать, что даже у богатых и знаменитых есть свои проблемы.

К счастью, сейчас Киану уже не грустный: у него новая возлюбленная, американская художница Александра Грант, и, кажется, вместе они вполне счастливы.

Два человека-паука

13 мемов, над которыми мы смеялись в 2010-х
Источник: memepedia.ru

На этот меме изображено, как один Человек-паук показывает на другого Человека-паука пальцем. Обычно картинка публикуется для демонстрации похожих, но конфликтующих между собой вещей или людей.

Сам кадр был вырезан из мультфильма «Человек-паук», транслировавшегося с 1967 по 1970 год. В 36 эпизоде Питер Паркер ищет вора драгоценных картин, который носит его же костюм. К концу серии он его находит, а сама сцена встречи (восьмая минута) стала мемом.

Доге

13 мемов, над которыми мы смеялись в 2010-х
Фото: wikimedia.org

Можно сказать, что это предок всех мемов с животными. На фото изображена собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, причем ее морда выражает то ли удивление, то ли подозрение, то ли сожаление. Иногда картинку сопровождают подписи с разноцветными буквами вроде «such» «many», «very», «so» и «wow».

Мем появился из серии фотографий 2010 года: воспитательница японского детского сада Ацуко Сато приютила у себя собаку по имени Кабосу и опубликовала ее снимки в своем блоге. Одна из фотографий и приглянулась пользователям Сети.

Лягушонок Пеппе

13 мемов, над которыми мы смеялись в 2010-х
Источник: memepedia.ru

Первое появление мемной лягушки состоялось в 2005 году в серии комиксов «Пацанский клуб» художника Мэтта Фьюри. На оригинальных изображениях лягушонок улыбался, но затем картинку обработали так, что Пеппе как бы впал в отчаяние. Сейчас изображение часто используется с устоявшимся выражением «тебе никогда не узнать, как...» — и дальше следует описание какого-то действия. Иногда к картинке добавляют жизненную надпись о чем-то печальном.

Но сейчас «лягушонок Пеппе» считается одним из символов ненависти. Во время американских президентских выборов 2016 года пользователи анонимного форума 4chan стали продвигать этот образ как символ движения «альтернативных правых». Но по-настоящему резонансным мем стал, когда Дональд Трамп твитнул картинку Пеппе со своей прической, после чего его соперница Хиллари Клинтон обвинила его в использовании «нетолерантного мема».

После этого и сторонники, и противники Трампа стали массово распространять Пеппе. В итоге «Антидиффамационная лига» включила изображение лягушонка Пеппе в список так называемых символов ненависти. Как объяснила организация, на фоне активности правых движений и предвыборной кампании Дональда Трампа лягушонок приобрел «явный антисемитский смысл».

This is fine

13 мемов, над которыми мы смеялись в 2010-х
Источник: memepedia.ru

Этот мем представляет собой двухпанельный комикс про собаку в шляпе, которая сидит в пылающей комнате и пытается убедить себя в том, что «все хорошо».

Впервые он появился 9 января 2013 года на сайте художника Кейси Грина (KC Green) Gunshow Comics. Тогда комикс назывался The Pills Are Working («Таблетки работают») или просто «В огне». По сюжету антропоморфная собака сидит в горящей комнате, пьет что-то из кружки и говорит: «Все в порядке. Меня не волнуют происходящие в данный момент события. Все хорошо, все будет хорошо».

Сейчас мем используется в случае, когда кто-то пытается найти позитивные стороны в происходящем.

Как тебе такое, Илон Маск

13 мемов, над которыми мы смеялись в 2010-х
Фото: wikipedia.org

Этот мем появился в 2017 году, когда в Twitter «Сталингулаг» опубликовали скрин новости о том, что ученые из Новосибирска научились коптить селедку в коллайдере. Это сопровождалось вопросом «Как ты на это ответишь, Илон Маск?!».

Сейчас этой фразой сопровождают нелепые лайфхаки или изобретения наподобие «жигулей», которые едут задом наперед. Так авторы постов противопоставляют нашу действительность достижениям Илона Маска вроде запуска ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla на борту.

Неверный парень

13 мемов, над которыми мы смеялись в 2010-х
Источник: memepedia.ru

Эта драматичная история началась летом 2017-го, когда в Сети обрела популярность фотография: мужчина, идущий за руку с одной девушкой, заглядывается на другую. Снимок стали использовать как мем, иллюстрирующий борьбу приятного с полезным.

В 2019-м мем обрел новую жизнь: сейчас парень изображает определенную букву, а девушки по бокам — слова, куда эту самую букву нужно подставить.

Рикардо Милос

13 мемов, над которыми мы смеялись в 2010-х
Изображение: tjournal.ru

Рикардо Милос — бразильский стриптизер, приобретший известность после публикации видео его горячего танца в красной бандане и трусах с флагом США. Особого смысла в меме нет, это просто смешное видео, на которое накладывают разную музыку.

Medialeaks пишет, что оригинал ролика появился на сайте для гомосексуалов Jock Butt В 2010 году запись перекочевала на японский видеохостинг Nico Nico Douga, откуда и распространилась по Сети.

Спустя пять лет на видео наложили песню Butterfly группы Smile.dk. И в 2018 году в русскоязычном сегменте интернета стали появляться первые мемы с бразильцем.

О самом Рикардо известно немногое. Журналисты выяснили, что Милос родился в 1977 году в Рио-де-Жанейро, вместе с братом-близнецом вырос в приемной семье и окончил бизнес-факультет в университете Майами.

В апреле 2019 года Рикардо решил выйти на связь в группе HOT BRAZILIAN MODEL & ENTERTAINER на Yahoo, также известной как «официальная группа Рикардо Милоса» и пригрозил всем, кто делает с ним мемы, судом за «незаконное использование кадров видео».

Дрейк и Hotline Bling

13 мемов, над которыми мы смеялись в 2010-х
Источник: memepedia.ru

Когда Дрейк выпустил в 2016-м свой клип Hotline Bling, он вряд ли ожидал, что два кадра из этого видео станут мемом. Сюжет прост: на первом стрипе изображен репер, который изображает ладонью отказ. Рядом помещается то, от чего, по задумке автора, отказывается музыкант. На втором стрипе Дрейк уже улыбается: он явно доволен тем, что размещено справа от него. Как правило, эти два предмета как-то связаны между собой.

Ссора на шоу American Chopper

13 мемов, над которыми мы смеялись в 2010-х
Источник: memepedia.ru

Это многопанельный мем, выросший из серии реалити-шоу American Chopper («Американский мотоцикл»). В первом выпуске шестого сезона, который показали на канале TLC 9 апреля 2012 года, между отцом и сыном произошла ссора. Младший, которого отец взял на работу в свою мастерскую, сильно опоздал утром и начал ругаться и оправдываться. В результате старший его уволил.

Эти кадры и стали основой для мема, который подходит для иллюстрации любой эмоциональной ссоры. Как пример мы использовали спор по поводу сюжета «Ведьмака».

Женщина, которая орет на кота

13 мемов, над которыми мы смеялись в 2010-х
Фото: tjournal.ru

Это самый живучий мем 2019 года, на котором присутствуют орущая женщина и озадаченный кот над тарелкой. Женщина слева изображает кого-либо, кто выдвигает необоснованные обвинения, а кот — это человек, который знает, что обвинитель неправ.

Кадр с котом впервые был опубликован на Tumblr 19 июня 2018 года под заголовком «Он не любит овощи». А вот кадр с женщиной был взят из сериала «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» (эпизод 14, сезон 2). Героиня шоу Тейлор Армстронг плачет во время ссоры, а ее подруга пытается ее успокоить. 2 мая 2019 года пользователь твиттера @lc28__ made объединил эти две картинки в один мем.

 
 
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Конечно, до нового десятилетия остается еще год (оно стартует только в 2021-м), но 42.TUT.BY уже подготовил для вас список из 13 мемов, над которыми мы смеялись в 2010-х....
 
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