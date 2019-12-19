Личные данные 267 млн пользователей Facebook утекли в Сеть

Источник материала: IT.Tut.by

Исследовательская компания Comparitech сообщила , что на одном из интернет-форумов хакеров в начале декабря появилась база данных с пользователями Facebook. Заявляется, что там содержится информация о 267 140 436 человек преимущественно из США​​​​​​: полные имена владельцев аккаунтов, телефоны и уникальные ID пользователя.



Фото: Glen Carrie / Unsplash

По заявлению Comparitech, доступ к этим данным может получить любой желающий — бесплатно и без дополнительных действий.

Составителями базы являются вьетнамские хакеры. Информация появилась в Интернете 4 декабря, а обнаружена была 14 декабря. В настоящий момент доступ к ней закрыт, однако данные могли распространиться на хакерские форумы.