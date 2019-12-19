Два белорусских IT-проекта победили в международном конкурсе ООН

Источник материала: IT.Tut.by

Два проекта из Беларуси — OneSoil и VOKA.IO — выиграли международную премию World Summit Awards. Об этом сообщается на сайте премии.

World Summit Awards — международный конкурс Всемирного саммита ООН, направленный на поддержку цифровых инноваций с высоким потенциалом влияния на общество. WSA проводится с 2003 года в соответствии с рамочной программой ООН «Информационное общество» (UN WSIS). За это время было отобрано 426 победителей из более чем 4000 номинаций, представляющих различные инновации от Индонезии до Аргентины, от Исландии до Новой Зеландии.

Белорусский проект OneSoil выиграл в номинации «Окружающая среда и зеленая энергетика». Как говорится на сайте, стартап позволяет «принимать надежные сельскохозяйственные решения с помощью AI». Платформа предоставляет фермерам онлайн-инструменты для управления и повышения урожайности, используя более эффективные поля и оптимизируя использование затраченных ресурсов. Кроме того, их мобильные и веб-приложения имеют удобный интерфейс и дизайн, делающие точное земледелие более доступным и простым в применении.

VOKA.IO победил в категории «Здоровье и благополучие». В описании сказано , что «VOKA.IO — это прорыв в прикладной медицине и медицинском образовании. Это цифровое решение, которое предоставляет хирургу 3D-модель / голограмму поврежденного органа; даст профессору инструмент для удаленного обмена опытом хирургии, а студентам-медикам — 3D-каталог поврежденных костей / органов.

VOKA.IO — волшебная палочка XXI века, переводящая обучение и консультации по переломам на качественно новый уровень.»