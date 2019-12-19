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Два белорусских IT-проекта победили в международном конкурсе ООН
20.12.2019 12:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Два проекта из Беларуси — OneSoil и VOKA.IO — выиграли международную премию World Summit Awards. Об этом
World Summit Awards — международный конкурс Всемирного саммита ООН, направленный на поддержку цифровых инноваций с высоким потенциалом влияния на общество. WSA проводится с 2003 года в соответствии с рамочной программой ООН «Информационное общество» (UN WSIS). За это время было отобрано 426 победителей из более чем 4000 номинаций, представляющих различные инновации от Индонезии до Аргентины, от Исландии до Новой Зеландии.
Белорусский проект OneSoil выиграл в номинации «Окружающая среда и зеленая энергетика». Как
VOKA.IO победил в категории «Здоровье и благополучие». В описании
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Два проекта из Беларуси — OneSoil и VOKA.IO — выиграли международную премию World Summit Awards. Об этом сообщается на сайте премии.
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