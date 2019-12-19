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китайский авианосец оказался лучше «Адмирала Кузнецова»

20.12.2019 16:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Построенный на основе авианосца Liaoning («Ляонин»), бывшего советского «Варяга», относящегося к тому же проекту 1143 тяжелых авианесущих крейсеров, что и находящийся на ремонте российский «Адмирал Кузнецов», китайский Shandong («Шаньдун») оказался лучше своего прототипа, пишет Lenta.ru, ссылаясь на Popular Mechanics.

 
 
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Построенный на основе авианосца Liaoning («Ляонин»), бывшего советского «Варяга», относящегося к тому же проекту 1143 тяжелых авианесущих крейсеров, что и находящийся...
 
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