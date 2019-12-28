Девять молодых белорусских стартапов, которые запомнились нам в 2019 году

Источник материала: IT.Tut.by

Инвестиционный фонд Atomico в своем отчете State of European Tech — 2019 назвал Минск одним из лучших городов Европы для развития ИТ-стартапов вместе с Клуж-Напокой (Румыния) и Делфтом (Нидерланды). Действительно, у нас достаточно перспективных проектов, которые вполне могут сделать мир немного лучше. 42.TUT.BY составил свой личный список молодых стартапов, которые чего-либо достигли в 2019 году, и предлагает выбрать наиболее понравившийся.

Cashew



Фото: NordWood Themes / unsplash.com

Финтех-проект Cashew выиграл в декабре этого года в конкурсе «Стартап года». Если кратко, то это технологический продукт, позволяющий существующему мобильному приложению банка стать платежным инструментом. Сервис помогает платить QR-кодом при помощи мобильного банковского приложения вместо банковской карты или наличных платежей, причем как в онлайн-, так и в офлайн-торговле. При этом покупатель сможет получить возможность сделать это в кредит и рассрочку.

Основатель стартапа — Владимир Сержанович, который в 1998 году запустил сеть шинных сервисных центров, а примерно два года назад заинтересовался криптовалютой и основал лабораторию Consensuslab, где был создан виртуальный терминал CopPay. Cashew — это его новый проект. В 2019-м стартап стал первым белорусским проектом, прошедшим отбор в акселерационную программу Barclays (проводится одним из самых топовых американских акселераторов Techstars).

Сейчас Cashew можно пользоваться в мобильном приложении Беларусбанка.

Artyline



Фото: личный архив Елены Малютиной

В этом году белоруска Елена Малютина создала мобильное приложение Artyline , которое помогает превращать карандашные скетчи в макеты. Его можно найти на Product Hunt, где оно признавалось «стартапом дня» и «стартапом недели».

Говоря профессиональным языком, приложение Artyline предназначено для мгновенной конвертации нарисованных UX-скетчей в готовые дизайн-макеты. Звучит довольно сложно, но на деле это инструмент, который помогает превратить закорючки на бумаге в красивые макеты.

Voka.io





В этом году проект Voka.io выиграл международную премию World Summit Awards в категории «Здоровье и благополучие» (проводится при поддержке ООН). Но это не единственная его награда — разработку в этом году представили на съезде травматологов-ортопедов в США, а в прошлом — на европейском съезде травматологов, и везде белорусы заняли призовые места

Суть идеи — в использовании смешанной реальности в травматологии. Над проектом Voka.io работали ИТ-специалисты из Innowise Group и заведующий лабораторией травматологии взрослого возраста РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Ситник. Как это работает: берутся очки дополненной реальности, в них загружается голограмма перелома — и хирург во время операции видит все до мельчайших деталей.

Сейчас в РНПЦ травматологии и ортопедии провели около 80 операций с использованием очков с дополненной реальностью. В перспективе разработчики думают проект усовершенствовать: чтобы были видны не только кости, но и сосуды и проходящие рядом нервы.

Goodville — игра против депрессии



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Не так давно в ПВТ компания Total Games презентовала уникальную разработку — казуальную игру под названием Goodville в жанре «ферма», помогающую бороться с депрессией. Алексей Мелешкевич — основатель компании и автор идеи проекта — рассказал нам, что суть приложения — в геймификации известных диагностических инструментов психического здоровья, таких как система оценки когнитивных способностей и физической активности, тесты настроения.

Если кратко, то ваш персонаж живет на ферме, ухаживает за животными и растениями, общается с соседями. Пока пользователь выполняет простые действия, приложение собирает данные о его психическом состоянии. Так, собирая яйца в курятнике, вы проходите тест на пространственную рабочую память (Spatial Working Memory), а разговаривая с персонажем-художницей — тест Люшера.

Над проектом работает команда из 12 человек — профессионалов в областях компьютерной графики, программирования, геймдизайна. Также в процессе создания приложения принимают участие специалисты в области медицинской психологии — кандидат наук Андрей Сокол и доктор наук Олег Скугаревский. По словам Алексея Мелешкевича, ведутся переговоры с европейскими, израильскими и американскими университетами — планируется привлечение и зарубежных специалистов.

«Релиз запланирован на весну, однако после игра будет постоянно совершенствоваться: будут проводиться исследования и анализ статистики, добавляться новые механики и контент», — добавляет он.

Skinive



Так выглядит анализ новообразования алгоритмом

В финале белорусского этапа международного конкурса стартапов Seedstars World — 2019 лучшим был признан проект Skinive. Мы уже рассказывали ранее, что это «виртуальный ИИ-дерматолог», который подсказывает, когда стоит показать свою родинку или образование на коже врачу.

Разумеется, это, скорее, инструмент для самодиагностики. Как нам пояснял Кирилл Атстаров, один из сооснователей Skinive Bot, участок кожи, который вызывает подозрение, следует сфотографировать на расстоянии до 10 сантиметров, при этом объект на снимке должен быть контрастным и хорошо освещенным. Затем фото отправляют телеграм-боту. Он определяет процент вероятности заболевания и рекомендует врача, к которому нужно обратиться: косметолога, дерматолога или дерматоонколога.

Стартап уже прошел в нидерландский акселератор Rockstart — туда же в свое время попал белорусский проект Deepdee, который нацелен на раннюю диагностику болезней по фотографиям глазного дна.

SpotVision



Фото: spotVision.co

Еще один стартап, прошедший в Rockstart: SpotVision представляет собой бесплатное мобильное приложение, при помощи которого водители могут видеть точное местоположение свободных парковочных мест на карте.

Эта идея появилась у Павла Конона, CEO Geek Solutions. «Я на себе чувствовал, что нравится ездить на машине, но не нравятся сопутствующие сложности. Мой двор заставлен машинами, как и большинство в городе. Порой думаешь: а может, на такси? А то потом искать место, кружить… Начал размышлять над конкретным способом решения и пришел к тому, что надо купить камеру и установить ее на балконе. Поиск занятых и свободных мест на изображении дворовой парковки — вполне посильная задача для нейросети», — рассказал он в интервью dev.by.

В приложении пользователь видит состояние парковки в виде зон разного цвета, наложенных на карты Google, а также количество занятых и свободных мест в интересующей зоне. Данные обновляются каждые 30 секунд.

VOCHI



Кадр из промо-ролика VOCHI

Стартап VOCHI запустил в этом году приложение VOCHI Video Effects для быстрой обработки видео. Это новый проект от инвестиционной компании Bulba Ventures, которая была создана при участии Юрия Мельничка (Maps.me, AIMATTER, WANNABY). Руководителем стал Илья Лесун (экс-сео arrm.io ).

Это приложение использует собственные алгоритмы видеосегментации и технологии компьютерного зрения. С его помощью пользователь сможет применить эффекты к отдельным объектам в full-HD-видео без особых усилий.

Работа начинается с загрузки видео, после чего исходный ролик отражается в окне превью. Первый шаг — выбор объекта для добавления эффекта. После того как его контур будет выделен цветом, пользователь может отследить его изменения с помощью предложенных видеоэффектов. Для этого он выбирает любой из них на тулбаре и удерживает в течение нескольких секунд, на протяжении которых эффект применяется к объекту. Все изменения отражаются в видео в режиме реального времени, а обработка никак не повлияет на качество ролика.

На добавление одного glitch-эффекта к объекту в 15-секундном видео уйдет в среднем 15 секунд, в то время как motion-дизайнер тратит на эту задачу около четырех часов.

Oyper



Показываем, как работает технология, на примере Канье Уэста

В 2019 году стартап Oyper победил на конкурсе R&B Next Awards Disruptive Tech в Барселоне, а позже стал одним из десяти проектов, которые попали в акселератор-фонд Startup Lab.

Приложение использует нейросеть для поиска одежды на фотографиях и видео для последующей классификации и возможности приобрести в онлайн-магазинах региона. Хотя изначально оно задумывалось как приложение для обычных клиентов, со временем создатели перепрофилировали его в сервис b2b. Например, не так давно эту технологию в своем новогоднем ролике применила Conte.

Также стартап начал сотрудничество с оператором Verizon 5G и в январе должен представить совместный проект на нью-йоркской выставке National Retail Federation.

Идея создать персонального цифрового стилиста появилась у сооснователя стартапа Кирилла Сидорчука с подачи его сестры: она работала в Нью-Йорке в инвестиционном банке на высокой позиции, могла себе позволить множество покупок, но у нее не было времени, чтобы разбираться, что с чем носить.

Так возникла идея алгоритма, который разбирает луки людей на составные части и подсказывает, где их купить. Впоследствии Кирилл вместе с Владом Каминским, Александром Криволапом и другими сооснователями создал проект, который делает весь визуальный контент на экране вашего смартфона или ноутбука доступным для покупки. Более подробно читайте в нашем материале .

«Отдам даром Беларусь»



Фото: личный архив Сергея Лепченкова

Это проект от Сергея Лепченкова, основателя белорусского сообщества «Отдам даром» в соцсетях, где участники могут бесплатно отдавать ненужные вещи.

Не так давно он запустил и мобильное приложение , которое собирается масштабировать в других странах. Сергей рассказал нам в интервью, как пользоваться его продуктом: «Каждый новый пользователь получает три «кармы» и сразу может что-то забрать. Но рекомендуется сразу отдать вещи самому, чтобы иметь больше возможностей в приложении.

Чтобы отдать вещь, пользователь добавляет лоты в пару кликов, устанавливает срок — от часа до четырех дней — и просто ждет. Другие участники из этого города видят вещь в ленте и предлагают за нее «карму», нажимая кнопку «Забрать лот». Первый желающий предлагает 0 «кармы», а каждый последующий — на одну «карму» больше. Тот, кто предложит наибольшее количество «кармы» за время таймера, и получает право забрать вещь. Только он сможет написать владельцу.

Таким образом, отдающему не нужно иметь дела с множеством сообщений от страждущих, а забирающие точно будут знать, что они имеют приоритет на получение этого предмета. При этом около трети вещей отдается вообще без «кармы».

Проект был в числе победителей международных стартап-конкурсов — Minsk Venture Day и SeedStars. Также он участвовал в отборе в акселератор в США.

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 2 человека А какой стартап вам понравился больше всех? Cashew 50% Artyline 0% Voka.io 0% Goodville 0% Skinive 0% SpotVision 0% VOCHI 0% Oyper 50% «Отдам даром Беларусь» 0% Все опросы