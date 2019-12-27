NASA показала Рождественскую елку в космосе

Источник материала: IT.Tut.by

Космический телескоп «Спитцер» получил изображение скопления Рождественская елка, находящегося в созвездии Единорога. Фото опубликовано на сайте NASA.



Фото: NASA/JPL-Caltech/P.S. Teixeira (Center for Astrophysics)

Скопление Рождественская елка — молодое открытое скопление. Оно входит в более масштабную часть NGC 2264 вместе с Туманностью Конус и туманностью Лисий Мех (Fox Fur Nebula). Находится в созвездии Единорога и состоит в ассоциации Единорог ОВ1 — это молодые и свободные звезды в рукаве Ориона.

Скопление получило свое наименование из-за треугольной формы, созданной молодыми звездами, скрытых толстым слоем пыли. Можно различить недавно «родившиеся» звездочки — это розовые и красные точки, в основном расположенные рядом с центром.

Кроме того, «Спитцер» также запечатлел темную плотную туманность Конус — ее «верхушка» видна в нижнем левом углу изображения.