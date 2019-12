20 любопытных фактов, чтобы блеснуть за праздничным столом

Источник материала: IT.Tut.by

Если за новогодним столом возникнет неловкая пауза, вы всегда сможете рассказать какой-нибудь необычный научный факт, чтобы сменить тему. 42.TUT.BY подсказывает про 20 явлений, которые способны стать началом нового разговора.



Фото: Pineapple Supply Co. / Unsplash

1. Июль этого года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений (согласно данным европейской службы мониторинга изменений климата в рамках программы Copernicus). Ученые сообщили, что в июле средняя температура была выше на 0,56 градуса средних температурных значений периода 1981−2010 годов — это на 0,04 градуса больше, чем предыдущий рекорд июля 2016 года. Кроме того, ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США заявили , что уровень углекислого газа в атмосфере достиг максимума за всю историю человечества.

2. Зато в 2019-м нам точно было лучше, чем людям в 1816-м, который прозвали «год без лета», или, как говорили в Штатах, «тысяча восемьсот насмерть замерзший». Тогда в Западной Европе и Северной Америке стояла необычайно холодная погода. Возможно, причиной послужило извержение вулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава в апреле 1815-го: оно насчитывало семь баллов по Шкале вулканических извержений (VEI), а массивный выброс пепла в атмосферу, составлявший 150 км³, возможно, вызвал эффект вулканической зимы в северном полушарии, который ощущался на протяжении нескольких лет.

3. Именно в 2019-м происходит действие фильмов «Бегущий по лезвию» , «Бегущий человек» с Арнольдом Шварценеггером, «Акира», «2019: После падения Нью-Йорка», «Воины света», «Остров», телесериала «Темный ангел», а еще видеоигр Hitman и The House of the Dead III.

4. Оказалось, что никакого «эффекта Моны Лизы» не существует . Картина на самом деле не следит глазами за зрителями, просто люди принимают на веру изначально ложное и распространенное утверждение, что делает их ощущения необъективными.



«Мона Лиза» Леонардо да Винчи

5. В октябре в соцсетях и некоторых СМИ распространилось сообщение, будто в декабре 2019 года ожидается сверхмощная магнитная буря, которая может вызвать перебои в работе сети электроснабжения, мобильной связи и космических аппаратов. На самом деле, если сопоставить даты с циклом солнечной активности Швабе-Вольфа, который равен примерно 11 годам, мы сейчас, наоборот, в зоне солнечного минимума: последний максимум был в 2014-м. НАСА утверждает, что следующий пик должен прийтись на 2025 год. Так что это просто старый фейк.

6. Самое глубокое место на суше находится под ледником Денман в Восточной Антарктиде. А «самое безжизненное» — это долина вулкана Даллол в Эфиопии.

7. Спертый воздух делает нас чуть глупее. Ученые Университета Колорадо в Боулдере (США) доказали , что высокая концентрация углекислого газа в атмосфере действительно влияет на интеллектуальные способности людей. Но если сейчас эта проблема легко решается обычным проветриванием, то в будущем «свежий» воздух может содержать большое количество углекислого газа. В таком случае к 2100 году, по прогнозам ученых, падение интеллекта у студентов в помещении даже с открытыми окнами составит 50%. А если уменьшить количество выбрасываемого парникового газа, то только на 25%.

8. Польза и эффективность 10 000 ежедневных шагов не была доказана исследованиями. Это заблуждение могло появиться потому, что название японского шагомера, выпущенного в 1965 году, выглядело как иероглиф 万, что значит 10 000. Знак был выбран потому, что напоминал ноги человека при ходьбе.

9. Оказалось, что люди стареют в три этапа: наш организм словно переключает передачи с ключевыми пороговыми значениями в 34, 60 и 78 лет.

10. Однако белорусы начинают чувствовать себя «на 65» уже в 60 лет. Для сравнения: японцы имеют набор возрастных заболеваний, «характерных» для 65 лет, только в 76.



Фото: Reuters

11. Самым первым цветом во Вселенной был не черный, а теплое оранжевое свечение, как от камина.

12. Оказывается, что соотношение между узловыми точками нашего черепа образует золотое сечение — так называемый алгоритм красоты, при котором меньшая часть относится к большей, как большая ко всему целому. Золотое сечение встречается во многих вещах и явлениях нашего мира, а теперь обнаружено и в нашей голове.

13. Важная новость для нашего раздела: число 42 наконец-то разложили на три куба. Математики Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд нашли нужное выражение: 42 = (-80538738812075974)3+ 804357581458175153+ 126 021 232 973 356 320, решение опубликовано на странице одного из математиков (в коде страницы есть ссылки на его работы, а с сайта факультета математики на личную страницу ведет прямая ссылка).

14. Физики из Новой Зеландии и Франции вывели рецепт идеальных блинчиков. Все довольно просто: первым делом налейте тесто в центр сковороды, наклоните ее примерно на 10 градусов и подождите, пока тесто не достигнет бортика. Затем покрутите наклоненную сковороду, чтобы тесто сделало полный круг и равномерно заполнило всю доступную площадь. Наконец, продолжая круговое движение, уменьшите наклон сковороды до нуля и подождите, пока идеальный блинчик не будет готов.





15. Египтяне владели рецептом маски, которая сохраняла волосы гладкими и красивыми на протяжении трех тысяч лет. Ученые провели масс-спектрометрию причесок трех древнеегипетских мумий и выяснили, что их обработали бальзамом из говяжьего жира, касторового масла, пчелиного воска и сосновой камеди. В качестве добавки использовали каплю ароматического фисташкового масла.

16. К Австралии плывет огромная пемза, площадь этого «плота» превосходит 20 тысяч футбольных полей. Выяснилось, что виновником происхождения огромного образования пемзы является безымянный подводный вулкан (в справочной литературе он фигурирует под номером 243 091 или обозначается как вулкан F) в 50 километрах к северо-западу от Вавау — группы островов архипелага Тонга.



Фото: NASA Earth Observatory/Joshua Stevens

17. Оказалось, развал СССР благотворно повлиял на экологию. Ученые утверждают , что в результате развала Советского Союза из-за падения сельскохозяйственного производства выбросы парниковых газов в атмосферу планеты за 1992−2011 годы сократились на 7,61 миллиарда тонн, что сравнимо с последствиями от уничтожения человеком лесов в Латинской Америке.

18. К сожалению, проблема мусора все еще существует: даже на дне Марианской впадины можно найти пакет и обертки от конфет.

19. Но есть и хорошие новости. Так, вид наземных птиц кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri), вымерший 136 тысяч лет назад, возродился в прежнем состоянии.

20. Оказалось, что в венах загадочных антарктических рыб под названием крокодиловая белокровка течет антифриз. Чтобы выживать в холодной воде и как-то компенсировать отсутствие функционального гемоглобина — белка, который и помогает эритроцитам захватывать кислород, — белокровка обзавелась огромным сердцем и укрепленной сосудистой системой. Ее организм производит гликопротеины, играющие роль антифриза: они понижают температуру замерзания жидкостей внутри тела.