Очередная оптическая иллюзия «разделила» интернет

Источник материала: IT.Tut.by

Время от времени в Сети появляются оптические иллюзии, разделяющие пользователей на два лагеря — они видят разные вещи. Этот случай — как раз такой, сообщает Media Leaks. В Twitter не смогли договориться, какого цвета кроссовки на фото.

Несколько дней назад пользователь _MasterSalah опубликовал фото с кроссовками и спросил у других пользователей, какого они цвета:

Большинство юзеров сначала заявило, что обувь белая, но вскоре под постом развернулись настоящие споры и дебаты. Часть пользователей заявила, что кроссовки на самом деле черного цвета: