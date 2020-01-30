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Очередная оптическая иллюзия «разделила» интернет

30.01.2020 10:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Время от времени в Сети появляются оптические иллюзии, разделяющие пользователей на два лагеря — они видят разные вещи. Этот случай — как раз такой, сообщает Media Leaks. В Twitter не смогли договориться, какого цвета кроссовки на фото.

Несколько дней назад пользователь _MasterSalah опубликовал фото с кроссовками и спросил у других пользователей, какого они цвета:

Большинство юзеров сначала заявило, что обувь белая, но вскоре под постом развернулись настоящие споры и дебаты. Часть пользователей заявила, что кроссовки на самом деле черного цвета:

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