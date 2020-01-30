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В США назвали пять субмарин, способных превратить мир в пепел за полчаса

30.01.2020 10:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Три из пяти атомных подводных лодок (АПЛ), «способных уничтожить мир за 30 минут», оказались из России, две другие — из США, пишет Lenta.ru, ссылаясь на The National Interest.

В США назвали пять субмарин, способных превратить мир в пепел за полчаса
Фото: topwar.ru

Журнал сообщает, что в разгар холодной войны даже одна американская субмарина типа Ohio, с которой начинается перечисление пяти самых мощных действующих и разрабатываемых подлодок планеты, способна «превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел менее чем за 30 минут». Следом в списке идет тоже американская перспективная АПЛ типа Columbia, строительство которой должно начаться в следующем году.

Третье место в списке занимает АПЛ проекта 955A «Борей-А», которая изданием называется «самой тихой российской подводной лодкой с баллистическими ракетами» (Р-30 «Булава-30). Четвертую позицию журнал отдал субмарине проекта 667БДРМ «Дельфин», оснащенной баллистическими ракетами Р-29РМУ2 «Синева». Последнее место в списке занимает подлодка проекта 885 М «Ясень-М» с крылатыми ракетами 3М-14 комплекса «Калибр», которая может «легко приблизиться к восточному побережью США на расстояние 2000 километров и ударить по суше вплоть до Великих озер».

 
 
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Три из пяти атомных подводных лодок (АПЛ), «способных уничтожить мир за 30 минут», оказались из России, две другие — из США, пишет Lenta.ru, ссылаясь на The National Interest.
 
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