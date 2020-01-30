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Посмотрите на удивительное фото (и видео) поверхности Солнца
30.01.2020 09:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Американские исследователи
Телескоп Inouye Solar Telescope запечатлел Солнце с гораздо более высоким разрешением, примерно в пять раз лучше, чем прибор Dunn Solar Telescope, который снимал звезду ранее.
На видео показан участок раскаленной плазмы размером 19 000×10 700 километров. На снимке и видео можно рассмотреть структуры, похожие на соты (издание отмечает, что «каждая размером с Техас»), а также маркеры магнитных полей в короне Солнца.
Это первое экспериментальное видео, которое было снято при помощи Inouye Solar Telescope. Телескоп все еще строят, но после запуска в эксплуатацию он станет самым мощным солнечным телескопом в мире.
Подчеркивается, что новое астрономическое оборудование позволит собрать больше данных о Солнце, чем было получено за все время с момента наблюдений Галилея в 1612 году.
В соцсетях уже стали гадать, на что больше похоже это изображение — на попкорн или гречку.
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Американские исследователи опубликовали видео поверхности Солнца с высоким разрешением. Наземный телескоп Inouye Solar Telescope, который все еще находится в процессе...
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